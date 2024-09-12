Британская Diageo зарегистрировала знак Guinness в России до 2033 года

Знак зарегистрирован по нескольким классам Международной классификации товаров и услуг, некоторые из них — класс 32, 33 — предполагают производство пива и безалкогольных напитков, а также вина и сидра. Исключительное право на товарный знак будет действовать до 12 июля 2033-го.
Diageo Plc основана в 1886 году, штаб-квартира компании находится в Лондоне. Diageo входит в число крупнейших публичных компаний мира. Ее выручка в 2023 году составила $20,4 млрд, прибыль — $4 млрд. Компания занимается производством и распространением алкогольных напитков. Среди брендов — Johnnie Walker, Crown Royal, JeB, Buchanan's, ликер Baileys, водка Smirnoff и пиво Guinness. Diageo работает в странах Северной Америки, Европы, Африки и других регионах. До 2022 года компания экспортировала продукцию в Россию.
Guinness — пивной бренд, принадлежащий компании Diageo (со штаб-квартирой в Лондоне), изначально относившийся к ирландской компании Arthur Guinness Son & Co., основанной в 1759 году пивоваром Артуром Гиннессом (Arthur Guinness). По данным сайта производителя, Guinness производят более чем в 50 странах, и продается оно примерно в 150 странах мира.
Ранее «РБК Вино» сообщал, что компания Diageo зарегистрировала в России товарные знаки для премиальной текилы Don Julio.