Британская Diageo зарегистрировала знак Guinness в России до 2033 года

Diageo Plc основана в 1886 году, штаб-квартира компании находится в Лондоне. Diageo входит в число крупнейших публичных компаний мира. Ее выручка в 2023 году составила $20,4 млрд, прибыль — $4 млрд. Компания занимается производством и распространением алкогольных напитков. Среди брендов — Johnnie Walker, Crown Royal, JeB, Buchanan's, ликер Baileys, водка Smirnoff и пиво Guinness. Diageo работает в странах Северной Америки, Европы, Африки и других регионах. До 2022 года компания экспортировала продукцию в Россию.