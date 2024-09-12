Аналитики выяснили, в каких регионах россияне стали чаще покупать ювелирные изделия

По объему рынка ювелирной розницы лидерами стали Москва и Московская область, которая опередила Санкт-Петербург по сравнению с первым кварталом 2024 года. Жители Москвы потратили за первый квартал этого года на ювелирные изделия 34,1 млрд рублей (+24%), жители Московской области — 12,3 млрд рублей (+28%). На третьем месте оказался Санкт-Петербург, где траты на ювелирные изделия выросли на 23% и достигли уже 11,7 млрд рублей.