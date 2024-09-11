Яблочный порог: предзаказы iPhone 16 превысили прошлогодние показатели

Заявленные функции искусственного интеллекта (ИИ) не будут оказывать серьезного влияния, так как часть из них не работает в России, а другие не востребованы в ежедневном использовании, полагает руководитель направления розничных проектов IT-холдинга Fplus Антон Фомин. Технологически или эргономически новая модель не поражает воображение, поэтому спрос возникнет только у самой лояльной части аудитории бренда, считает он.— Мы прогнозируем спрос на том же уровне, что и в прошлом году, то есть продажи в рамках нескольких сотен устройств в первый месяц появления новой модели на рынке. В нынешней ситуации iPhone занимает около 10−15% рынка РФ в штуках в зависимости от месяца, поэтому ажиотаж вокруг него в целом искусственный, — добавил эксперт.