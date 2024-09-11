Яблочный порог: предзаказы iPhone 16 превысили прошлогодние показатели

Спрос на iPhone 16 в первый день старта его предзаказа в России превысил в два-три раза показатели моделей 15-го поколения годом ранее, рассказали «Известиям» в торговых сетях. При этом эксперты сомневаются, что в этом году предзаказ на «яблочный» гаджет станет рекордным — аппарат дорогой, а его отличия от предыдущей модели не очень существенны. Поэтому лучше подождать с его покупкой несколько месяцев, пока не спадет ажиотаж и не снизятся цены, советуют специалисты.
Какие iPhone выбирают россияне
Количество предзаказов iPhone 16 в первый день после презентации, которая состоялась 9 сентября, выросло практически в три раза в сравнении со спросом на смартфоны 15-й линейки, когда такая опция появилась для нее, сообщил «Известиям» гендиректор розничной сети МТС Андрей Губанов. Лидирует модель iPhone 16 Pro Max — на нее пришлось 56% всех предзаказов, далее следуют iPhone 16 Pro (33%), Phone 16 (10%) и iPhone 16 Plus (1%), утверждает он.
— Ожидаем, что спрос на iPhone 16 значительно превысит показатели 15-й линейки. Эта модель станет одной из ключевых новинок рынка смартфонов в 2024 году, несмотря на растущую конкуренцию. Среди главных причин популярности — преданная аудитория экосистемы Apple, — отмечает Андрей Губанов.
В «Вымпелкоме» сообщили, что количество оформленных предзаказов демонстрирует положительную динамику в сравнении с прошлым годом — рост более чем в два раза.
— Если говорить о базовой модели iPhone 16, спросом пользуются как классические цвета (черный, белый), так и новый цвет — ультрамарин. В моделях Pro и Pro Max преобладает флагманский Desert Titanium. В целом старшие модели пользуются большим спросом на старте предзаказа, — отметили в компании.
В «Мегафоне» утверждают, что наблюдают активный спрос на все модели iPhone 16.
— По итогам первого дня объем предзаказов будет выше, чем в первый день после презентации iPhone 15. Наибольшей популярностью в интернет-магазине пользуется iPhone 16 Pro Max на 256 Гб, — сказали в компании.
— Более половины их них — это 16 Pro Max. Основной популярный цвет — Desert Titanium. На него пришлось 45% всех предзаказов Pro-серии, — сообщили в компании. — Мы прогнозируем сохранение динамики и повышенного интереса к новинкам Apple.
Смартфоны iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max идентичны по техническим характеристикам, главное отличие заключается в диагонали экрана. Старшая модель получит дисплей 6,9 дюйма, а младшая — 6,3 дюйма. В основе обоих гаджетов будет новый чип от Apple — A18 Pro. В свою очередь, iPhone 16 и iPhone 16 Plus получили обновленный процессор A18, функциональный вырез Dynamic Island и новую, вертикальную компоновку камер. Все смартфоны будут оснащены новой сенсорной клавишей Capture Button для съемки фото, которая будет работать по принципу кнопки затвора в цифровых камерах: легкое прикосновение блокирует фокус и экспозицию, а полное нажатие производит снимок.
Ритейлеры уже назвали цены на новый аппарат. iPhone 16 будет стоить от 112 999 рублей, iPhone 16 Plus — от 129 999 рублей, iPhone 16 Pro — от 152 999 рублей, а iPhone 16 Pro Max — от 189 999 рублей, сообщили в «М. Видео — Эльдорадо». В МТС, как писали «Известия», стоимость iPhone 16 составит от 114 990 рублей, iPhone 16 Plus — от 134 990 рублей, iPhone 16 Pro — от 154 990 рублей, а iPhone 16 Pro Max — от 194 990 рублей.
Стоит ли сейчас покупать iPhone 16
Эксперты менее оптимистичны, чем ритейлеры. После каждого официального анонса Apple в первые дни возникает пиковый спрос, когда фанаты продукции компании стремятся приобрести новинки даже по сильно завышенной цене, отметила руководитель направления Apple компании diHouse Любовь Морозова. По ее словам, регулярные поставки этих новинок в РФ начинаются в среднем через месяц после официального анонса и с этого момента цена на них приходит к рыночным значениям, а спрос выравнивается до обычного, среднего уровня.
— Спрос на новый iPhone 16 не превысит уровень продаж iPhone 15 — максимум он достигнет аналогичных показателей, — считает она.
Заявленные функции искусственного интеллекта (ИИ) не будут оказывать серьезного влияния, так как часть из них не работает в России, а другие не востребованы в ежедневном использовании, полагает руководитель направления розничных проектов IT-холдинга Fplus Антон Фомин. Технологически или эргономически новая модель не поражает воображение, поэтому спрос возникнет только у самой лояльной части аудитории бренда, считает он.— Мы прогнозируем спрос на том же уровне, что и в прошлом году, то есть продажи в рамках нескольких сотен устройств в первый месяц появления новой модели на рынке. В нынешней ситуации iPhone занимает около 10−15% рынка РФ в штуках в зависимости от месяца, поэтому ажиотаж вокруг него в целом искусственный, — добавил эксперт.
Ритейлеры склонны приукрашивать ситуацию, но в этом году предзаказ и последующие продажи просто не могут быть больше прошлогодних, уверен ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Из покупательской аудитории из-за запретов на использование «яблочных» гаджетов выпали госслужащие, это значительная часть пользователей iPhone в России, полагает он.
— Первые цены крайне высоки, покупать по ним новые аппараты будут только большие любители Apple. Примерно 115−125 тыс. рублей, которые просят за базовую версию аппарата, — это очень дорого. Чтобы спрос был заметным, цена должна опуститься примерно до 80 тыс. рублей. Массовый покупатель будет ждать скидок, распродаж, в общем, стабилизации рынка, — считает Эльдар Муртазин.
По его мнению, в первую очередь в Россию будут завозить топовые Pro-версии. А вот просто iPhone 16 и 16 Plus будет мало: продавать и покупать дорогие, но не самые продвинутые аппараты мало кому интересно.
Вряд ли от предзаказа и первых продаж iPhone 16 можно ждать каких-то потрясающих воображение рекордов — большинство покупателей будет ждать, пока аппарат подешевеет, полагает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков.
Но премьера всколыхнет интерес к смартфонам Apple в целом: традиционно в это время падают цены на аппараты более старых моделей, а это значит, что повышенным спросом будут пользоваться iPhone 13, 14 и 15, заключил он.