Внешние и внутренние факторы призывают к осторожности

Индексы Мосбиржи и РТС накануне снизились на 1,2% и 2% соответственно, отступив от сопротивлений 2720 пунктов и 950 пунктов (средние полосы Боллинджера дневных графиков), что на данный момент предупреждает о неготовности участников к дальнейшему росту. Ближайшие поддержки для индикаторов расположены у 2650 пунктов и 920 пунктов.
Рубль к юаню на Мосбирже накануне на закрытии торгов ослаб на 0,3%, достигнув 12,68 ₽ и продолжая неспешное движение к минимуму с середины апреля 12,90 ₽ Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ при этом составили 91,11 ₽ и 100,49 ₽ соответственно (против 90,38 ₽ и 99,90 ₽ днем ранее), отразив более низкий курс рубля.
В начале торгового дня российский фондовый рынок, вероятно, сохранит вчерашнюю неуверенность у важных краткосрочных сопротивлений, но нельзя исключать попыток вернуться к значимым отметкам благодаря стабилизации цен на нефть. Как внутренние, так и внешние фундаментальные факторы в целом предупреждают покупателей о необходимости сохранять осторожность. За рубежом ждут ключевых данных по инфляции в США, а в РФ — пятничного заседания ЦБ РФ по ключевой ставке. На корпоративном фронте в среду интересно будет оценить операционные результаты Аэрофлота за август. Инарктика, в то же время, не исключила выплаты дивидендов за 3-й квартал 2024 года.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром прибавляют чуть более 1% после обвала примерно на 3,5% накануне, в ходе которого котировки обновили минимумы с ноября 2021 года и мая 2023 года соответственно из-за опасений в отношении более ограниченного мирового спроса. Так, ОПЕК в своем ежемесячном отчете понизила прогноз по росту спроса на нефть в текущем году на 80 тыс барр/день, до 2 млн барр/день, а в 2025 году — на 40 тыс/день, до 1,74 млн барр/день. МЭА опубликует свой доклад в четверг. В среду участники ждут выхода отчета Минэнерго США по запасам, а цены пытаются стабилизироваться выше поддержек 70,20 долл и 65,90 долл соответственно.
События дня:
- индекс потребительских цен США в августе (15.30 мск)
- торговый баланс России в июле (16.00 мск)
- отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
- индекс потребительских цен России в августе (19.00 мск)
- операционные результаты Аэрофлота за август 2024 г
- акционеры ФосАгро, Диасофта обсудят дивиденды
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