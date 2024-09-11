Внешние и внутренние факторы призывают к осторожности

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром прибавляют чуть более 1% после обвала примерно на 3,5% накануне, в ходе которого котировки обновили минимумы с ноября 2021 года и мая 2023 года соответственно из-за опасений в отношении более ограниченного мирового спроса. Так, ОПЕК в своем ежемесячном отчете понизила прогноз по росту спроса на нефть в текущем году на 80 тыс барр/день, до 2 млн барр/день, а в 2025 году — на 40 тыс/день, до 1,74 млн барр/день. МЭА опубликует свой доклад в четверг. В среду участники ждут выхода отчета Минэнерго США по запасам, а цены пытаются стабилизироваться выше поддержек 70,20 долл и 65,90 долл соответственно.