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Украина выразила готовность к транзиту нефти из России при одном условии

Европейские компании могут закупать нефть в России, и Украину устраивает осуществление транзита в этом случае, поскольку топливо считается принадлежащим этой компании, сообщил украинский премьер Денис Шмыгаль на пресс-конференции, передает «РБК-Украина».

Источник: РИА "Новости"



«Украинский транзитер транзитирует европейский продукт и получает за это рыночную цену от европейской страны», — описал такую схему Шмыгаль.

Премьер подчеркнул, что Украина не ведет переговоров с Россией о новых контрактах или продлении договора о транзите, завершающегося в конце 2024-го, но Киев выполняет взятую обязанность снабжать европейские страны газом и нефтью, которая содержится в Соглашении об ассоциации с Евросоюзом.

Венгерская компания MOL в сентябре заключила соглашения с поставщиками сырой нефти и операторами трубопроводов для транзита топлива по нефтепроводу «Дружба» в Венгрию и Словакию через Украину и Белоруссию.

У нефтепровода «Дружба» две ветки: северная и южная. Северная проходит через Белоруссию, Польшу и Германию, поставки по ней заблокированы с прошлого лета из-за санкций ЕС. Для Венгрии, Словакии и Чехии, через которые идет южная часть нефтепровода, с учетом их зависимости от российского топлива было сделано исключение.



В июле Украина, через которую проходит нефтепровод, приостановила поставки ЛУКОЙЛа по «Дружбе» — однако другие российские поставщики сохранили право на транзит.

Будапешт отказался от предложения Евросоюза нарастить взамен поставки из Хорватии, настаивая, что Венгрия «не выживет» без нефти, поставляемой по «Дружбе», а мощности канала из Хорватии недостаточно, чтобы обеспечить как Венгрию, так и получающую топливо через нее Словакию. Нефть ЛУКОЙЛа в итоге заменила «Татнефть».