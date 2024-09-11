Украина выразила готовность к транзиту нефти из России при одном условии





«Украинский транзитер транзитирует европейский продукт и получает за это рыночную цену от европейской страны», — описал такую схему Шмыгаль.



Премьер подчеркнул, что Украина не ведет переговоров с Россией о новых контрактах или продлении договора о транзите, завершающегося в конце 2024-го, но Киев выполняет взятую обязанность снабжать европейские страны газом и нефтью, которая содержится в Соглашении об ассоциации с Евросоюзом.



Венгерская компания MOL в сентябре заключила соглашения с поставщиками сырой нефти и операторами трубопроводов для транзита топлива по нефтепроводу «Дружба» в Венгрию и Словакию через Украину и Белоруссию.