Украина выразила готовность к транзиту нефти из России при одном условии

«Украинский транзитер транзитирует европейский продукт и получает за это рыночную цену от европейской страны», — описал такую схему Шмыгаль.
Премьер подчеркнул, что Украина не ведет переговоров с Россией о новых контрактах или продлении договора о транзите, завершающегося в конце 2024-го, но Киев выполняет взятую обязанность снабжать европейские страны газом и нефтью, которая содержится в Соглашении об ассоциации с Евросоюзом.
Венгерская компания MOL в сентябре заключила соглашения с поставщиками сырой нефти и операторами трубопроводов для транзита топлива по нефтепроводу «Дружба» в Венгрию и Словакию через Украину и Белоруссию.
В июле Украина, через которую проходит нефтепровод, приостановила поставки ЛУКОЙЛа по «Дружбе» — однако другие российские поставщики сохранили право на транзит.
Будапешт отказался от предложения Евросоюза нарастить взамен поставки из Хорватии, настаивая, что Венгрия «не выживет» без нефти, поставляемой по «Дружбе», а мощности канала из Хорватии недостаточно, чтобы обеспечить как Венгрию, так и получающую топливо через нее Словакию. Нефть ЛУКОЙЛа в итоге заменила «Татнефть».