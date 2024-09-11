«Транснефть» подала иски к западным IT-компаниям

В июле Арбитражный суд Московского округа оставил без удовлетворения кассационную жалобу совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова, который оспаривал запрет продолжать судебное разбирательство с компанией «Транснефть» в Высоком суде Англии и Уэльса. В июле 2023 года, Магомедов подал в Высокий суд Лондона иск о взыскании примерно $14 млрд за свои доли в активах, которые были у него изъяты решением российских судов.