«Транснефть» подала иски к западным IT-компаниям

Отмечается, что иск к американской IBM составил 83 млн рублей. Также поставили два иска к американскому производителю сетевого оборудования Cisco Systems Inc и московской ООО «Сиско Солюшенз». Кроме того, заявлен иск на 12,8 млн рублей к ирландской Red Hat Ltd. и американской Red Hat, Inc.