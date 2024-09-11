Стало известно, кому из россиян предлагают самые высокие зарплаты в сентябре

Из них более 48 тыс. вакансий открыты компаниями в сфере информационных технологий, более чем 25,5 тыс. — в розничной торговле и более 24 тыс. — в финансовом секторе. В тройку лидеров по числу открытых позиций вошли Москва (почти 80 тыс. вакансий), Санкт-Петербург (более 22 тыс.) и Московская область, насчитывающая почти 11 тыс. предложений.