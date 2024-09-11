Сбербанк повысил максимальную ставку по вкладам до 20% годовых

Сбербанк с 11 сентября увеличил ставки по вкладам «Лучший %» до 20% годовых и «СберВкладу» — до 19% годовых. О новых условиях сберегательных продуктов сообщили «РБК Инвестициям» в пресс-службе кредитной организации.
Максимальная доходность 20% годовых по вкладу «Лучший %» действует при вложении средств на три года с выплатой процентов в конце срока и распространяется только на «новые» деньги, которых не было на вкладах банка в течение предыдущих двух месяцев.
По «СберВкладу» повышенную ставку 19% годовых можно получить на сроках семь-девять месяцев при наличии подписки «СберПрайм», получении зарплаты или пенсии в «Сбере», а также тратах от ₽30 тыс. в месяц по картам банка. Максимальная доходность действует на любые сбережения, в том числе те, которые уже лежали на вкладе в Сбербанке.
Минимальная сумма вложений по вкладам «Лучший %» и «СберВклад»— ₽100 тыс.
«Привлекательные условия теперь доступны не только на “новые” деньги, но и вкладчикам, кто уже хранит свои сбережения в нашем банке и активно пользуется другими нашими продуктами», — прокомментировал новые ставки директор департамента Сбербанка «Занять и сберегать» Сергей Широков.
Ранее 5 сентября кредитная организация объявила о повышении ставки до 18% годовых по «СберВкладу» и введении надбавок до 3 п.п. на базовую ставку 10% годовых по «Накопительному счету».
На 10 сентября средняя ставка в 80 крупнейших банках по вкладам сроком на один год на сумму от ₽100 тыс. составляет 14,47% годовых, по данным ежедневного индекса FRG100. Это максимальное значение индекса за все время наблюдений с апреля 2017 года.
По данным на 9 сентября, согласно индексу доходности вкладов платформы «Финуслуги», который оценивает динамику ставок топ-50 банков по размеру депозитного портфеля, по вкладам от ₽100 тыс. предлагались следующие средние ставки в зависимости от срока:
- на три месяца — 16,61% годовых;
- на шесть месяцев — 17,63% годовых;
- на год — 16,73% годовых;
- на два года — 13,71% годовых;
- на три года — 13,56% годовых.
В топ-10 банков по индексу «Финуслуг» ставки по всей линейке сроков выше:
- на три месяца — 17,15% годовых;
- на шесть месяцев — 18,01% годовых;
- на год — 17,42% годовых;
- на два года — 14,23% годовых;
- на три года — 15,87% годовых.
Центробанк 26 июля увеличил ключевую ставку на 200 б.п., с 16% до 18% годовых, при этом регулятор сохранил жесткий сигнал, указав, что «будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях».
Однако большинство (17 из 30) участников консенсус-прогноза РБК — аналитиков крупных российских банков и инвестиционных компаний считают, что совет директоров Банка России на ближайшем заседании в пятницу сохранит ключевую ставку в размере 18% годовых. Повышения ставки до 19% ожидают семь человек, сразу до 20% — только четыре аналитика. Еще два участника консенсус-прогноза назвали варианты с сохранением и повышением ставки на заседании 13 сентября равнозначными.
Тем не менее в преддверии заседания ЦБ по ключевой ставке ряд банков из топ-10 продолжают увеличивать доходность по вкладам на сроки от года и выше:
Газпромбанк с 7 сентября увеличил ставку по вкладу «Копить» до 19% годовых на сроке один год;
ВТБ с 6 сентября поднял доходность до 19% годовых по «ВТБ-Вкладу» на сроке один год и до 20% годовых при открытии на два года с учетом всех надбавок.
Самую высокую доходность среди крупнейших кредитных организаций — 21% годовых — предлагают:
Московский кредитный банк по вкладу «МКБ. Преимущество+» сроком на три месяца при открытии через онлайн-платформу «Финуслуги», а также по продукту «МКБ. Перспектива» сроком на три года при покупках от ₽ 10 тыс. в месяц по карте банка;
Совкомбанк по вкладу «Осенний максимум с Халвой» и «Удобный» сроком на три года при покупках по карте «Халва» с подключенной подпиской «Халва. Десятка»;
Альфа-Банк по вкладам «Максимальный», «Альфа-Вклад» и «Пенсионный» сроком на три года.
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