Сбербанк повысил максимальную ставку по вкладам до 20% годовых

По «СберВкладу» повышенную ставку 19% годовых можно получить на сроках семь-девять месяцев при наличии подписки «СберПрайм», получении зарплаты или пенсии в «Сбере», а также тратах от ₽30 тыс. в месяц по картам банка. Максимальная доходность действует на любые сбережения, в том числе те, которые уже лежали на вкладе в Сбербанке.