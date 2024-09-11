Россиянам назвали самые востребованные профессии в логистике

«Последние годы мы видим высокую потребность в курьерах, кладовщиках и менеджерах по продажам, а начиная с 2020 года спрос на них стал особенно высоким. Пандемия стала толчком к развитию электронной торговли — бизнес перешел в онлайн-формат, стало открываться больше дарксторов, сортировочных и распределительных центров, поэтому повысилась потребность в сотрудниках производства и продаж», — отметил коммерческий директор СДЭК Максим Толстобров.