Россия потребовала от Бангладеш вернуть деньги за АЭС

Журналисты получили доступ к письму ВЭБ в Управление экономических отношений (ERD) от 21 августа. В нем сказано, что платежи следует проводить в долларах США или юанях и зачислить на депозит в шанхайском отделении Bank of China.
В республике объясняли задержку переводов санкциями США против российских банков и отсутствием платежных каналов. Средства отправили на эскроу-счет в Bangladesh Bank, но далее не пошли, пояснил источник в Sonali Bank.
Бангладешские чиновники признают, что невыполнение требований может привести к дополнительным штрафам и осложнениям. Переговорам о продлении срока выдачи кредита еще на два года грозит задержка на неопределенный срок.
В июне власти Бангладеш попросили разрешения использовать альтернативные методы трансакций. Например, Россия могла бы вкладывать средства в проекты внутри страны, инвестировать в фондовый рынок или импорт из республики, как в случае с Индией. Но Москва назвала такой вариант маловероятным и отклонила просьбу об отсрочке от погашения долга.
По состоянию на 14 августа Москва перевела 7,33 миллиарда долларов при общей стоимости строительства 12,65 миллиарда (десять процентов оплачены правительством Бангладеш). Остаток должен поступить до декабря, но страна просить отсрочить выплату, так как строительство отстает от графика. Предполагалось, что уже к концу этого года начнется выработка электроэнергии, но линии электропередачи сооружаются слишком медленно, поэтому запуск придется отложить.
Ранее стало известно, что Министерство финансов США направит в Бангладеш высокопоставленную делегацию для обсуждения состояния ее налоговой и кредитно-денежной политики. Визит потребовался после смены власти в республике — на фоне массовых протестов премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина ушла в отставку и покинула страну 5 августа.