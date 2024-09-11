Россия потребовала от Бангладеш вернуть деньги за АЭС

По состоянию на 14 августа Москва перевела 7,33 миллиарда долларов при общей стоимости строительства 12,65 миллиарда (десять процентов оплачены правительством Бангладеш). Остаток должен поступить до декабря, но страна просить отсрочить выплату, так как строительство отстает от графика. Предполагалось, что уже к концу этого года начнется выработка электроэнергии, но линии электропередачи сооружаются слишком медленно, поэтому запуск придется отложить.