Росбанк станет филиалом Т-Банка

По его словам, такой вариант интеграции будет максимально быстрым и эффективным, поскольку позволит существенно снизить расходы на реализацию процесса.
«Решение о присоединении Росбанка к Т-Банку в формате филиала сформулировал менеджмент после изучения всех возможных форматов интеграции. Создание объединенной структуры через присоединение Росбанка в формате филиала — это наиболее эффективный и прозрачный вариант», — пояснил Алексей Малиновский.
План интеграции Росбанка предложил менеджмент «ТКС Холдинга». Вопрос вынесут на советы директоров Т-Банка и Росбанка, он будет рассмотрен 13 сентября 2024 года.
Завершение интеграции запланировано в I квартале 2025 года, сообщили в Т-Банке. Все обязательства и требования по заключенным ранее Росбанком договорам сохраняют силу.
«Синергия экспертизы и опыта обоих банков предоставит нашим клиентам новые возможности, в том числе благодаря объединенным продуктовым и сервисным предложениям, использованию передовых технологических платформенных решений Т-Банка», — уверен председатель правления Росбанка Николай Сидоров.
В рамках интеграции двух системно значимых банков — Росбанка и Т-Банка — будет сформирован один из крупнейших и наиболее надежных игроков финансового рынка в России. Общий капитал объединенной структуры превысит 500 млрд рублей. Она займет четвертое место по размеру кредитного портфеля физлиц (свыше 2 трлн рублей) и пятое место по объему средств населений (2,7 трлн рублей).