Росбанк станет филиалом Т-Банка

В рамках интеграции двух системно значимых банков — Росбанка и Т-Банка — будет сформирован один из крупнейших и наиболее надежных игроков финансового рынка в России. Общий капитал объединенной структуры превысит 500 млрд рублей. Она займет четвертое место по размеру кредитного портфеля физлиц (свыше 2 трлн рублей) и пятое место по объему средств населений (2,7 трлн рублей).