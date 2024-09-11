Приток валюты в банки от бизнеса достиг максимума за два года

В июле 2024 года средства юридических лиц на валютных счетах и депозитах в российских банках увеличились на $4,36 млрд (+3,7%), до $121,86 млрд, следует из статистики Банка России. Это самый значительный приток с мая 2022 года — тогда остатки валюты у корпоративных клиентов выросли на $6,11 млрд, или на 4,2%, и с тех пор в основном сокращались.



Всего за январь—июль этого года валютные счета и депозиты бизнеса приросли на $6,7 млрд. При этом в последние месяцы динамика стала более волатильной: в мае наблюдался приток валюты на $4,2 млрд, в июне — отток на $5,2 млрд, а в июле — снова ощутимый прирост. В основном он был обеспечен размещением средств на срочные депозиты — остатки на них увеличились на $3 млрд против притока на $1,4 млрд на текущие счета.



Почему бизнес начал активно копить валюту в банках Объем валюты на счетах и депозитах компаний мог увеличиться из-за проблем с трансграничными платежами, допускает управляющий директор «Эксперт РА» Юрий Беликов: «Свою роль могли сыграть сложности или нецелесообразность дополнительного реинвестирования валютной выручки за рубежом на фоне новых проблем во внешнеторговом обороте с некоторыми юрисдикциями, контрагенты в которых опасаются вторичных санкций. В результате часть валютной выручки краткосрочно осела на счетах в российских банках».



По его словам, возросшая за последние месяцы волатильность валютных остатков может отражать нестабильность внешнеторговых операций бизнеса. «Выручка в инвалюте то реинвестируется при оживлении внешней торговли с определенной юрисдикцией, то накапливается на счетах при некотором охлаждении, или неопределенности, или проблемах платежной инфраструктуры», — говорит Беликов.



Что происходит с расчетами Российский бизнес стал чаще сталкиваться с проблемами в проведении трансграничных платежей с начала 2024 года. Сложности наблюдались в банках Китая, Турции, ОАЭ и стран СНГ. Отказы в открытии счетов и проведении транзакций эксперты связали с усилением рисков вторичных санкций для финансовых организаций за рубежом. В декабре 2023 года президент США Джо Байден подписал указ, позволяющий вводить ограничения против иностранных банков за помощь в проведении сделок по поставке определенных материалов и оборудования российскому ОПК. В июне этого года Минфин США отдельно внес в санкционный список зарубежные «дочки» крупнейших российских банков, а в августе и сентябре выпускал предупреждения для иностранных финансовых организаций о рисках «любых сделок» с дочерними структурами российских банков и финансовых компаний.



Клиенты-юрлица копят валюту на счетах и депозитах, чтобы в том числе минимизировать валютные риски, объясняет руководитель корпоративного блока Транскапиталбанка Татьяна Сатина. «Сейчас при покупке оборудования бизнес сталкивается со сложной логистикой и существенными отсрочками поставки, тогда как оплата необходима по мере готовности закупки. В этом случае лучше купить валюту, зафиксировав тем самым курс. Также были сложности с конвертацией, но сложно назвать их основной причиной», — замечает она.



12 июня Минфин США ввел санкции против Московской биржи и Национального расчетного депозитария — основных инфраструктурных организаций, отвечающих в России за проведение биржевых валютных торгов. После этого торги долларом и евро на бирже были остановлены, сделки по купле-продаже этих валют теперь осуществляются на межбанковском рынке.



«Что касается прироста валютных остатков, по результатам только июля я бы не делала далеко идущих выводов о сложностях с продажей валюты. В августе ситуация с валютными депозитами снова могла перевернуться. У нас были периоды ухудшения ситуации с расчетами, и сейчас ситуация сложнее, чем год назад, а депозиты юрлиц как были волатильными, так и остаются», — рассуждает главный экономист «Т-Инвестиций» (ранее «Тинькофф-Инвестиции») Софья Донец. Она считает, что компании, как и население, «пользуются ситуацией с высокими ставками и размещают свободные средства с какой-то доходностью».



На рынке есть дефицит валюты, это отражается в ставках по валютным депозитам для бизнеса, подтверждает представитель банка «Зенит»: «Во втором квартале 2024 года существенно выросли ставки на депозиты в юанях по сравнению с первым кварталом. Это могло спровоцировать компании размещать временно свободные средства в валюте на депозиты». В статистике Банка России есть данные о доходности депозитов для бизнеса только в рублях, долларах и евро, но не в юанях.



Рост остатков валютных средств клиентов-юрлиц связан в том числе с политикой банков — кредитные организации были заинтересованы в привлечении валюты, говорит руководитель департамента по работе с корпоративным и финансовым сектором Совкомбанка Ростислав Кулак. Он связывает это с тем, что с 1 июля ЦБ ужесточил для банков нормативы по открытым валютным позициям (ОВП), отражающим разницу между валютными активами и пассивами. Закрывать возникшую ОВП участники рынка могут за счет валютных инструментов денежного рынка, например валютных свопов. Их стоимость для банков тоже выросла, указывает Кулак. «Банки склонны наращивать объем депозитов, чтобы снижать зависимость валютных пассивов от волатильности рынка свопов», — заключает эксперт.



Летом 2024 года на российском денежном рынке все чаще стали наблюдаться резкие скачки ставок по валютным свопам в юанях. 4 сентября ставка по однодневному репо RUSFAR CNY, отражающая стоимость привлечения юаней на межбанковском рынке, вовсе достигла 212% годовых, следует из данных Мосбиржи. Эксперты считают это признаком дефицита юаней — банки вынуждены привлекать валюту даже по экстравысоким ставкам. Проблема нехватки юаневой ликвидности есть, она обсуждается с ЦБ, говорили во время Восточного экономического форума глава «Сбера» Герман Греф и предправления ВТБ Андрей Костин.