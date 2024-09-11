Подсчитан объем сокращения поставки российской нефти в Евросоюз

Украина летом остановила транзит российской нефти через свою территорию. Во вторник венгерская нефтегазовая компания MOL сообщила что с понедельника в силу вступает новое соглашение по транзиту российской нефти в Европу через Украину. В соответствии с ним Будапешт получает нефть в собственность, начиная с белорусско-украинской границы. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во вторник заявил, что Киев согласен на транзит российской нефти, купленной европейскими компаниями.
Россия при этом за январь-июнь сократила поставки нефти в Евросоюз примерно на 51,2 миллиона тонн, или в девять раз по сравнению с 2022 годом, последним без европейских ограничений на поставки этого сырья. За шесть месяцев 2022-го наша страна поставила в ЕС примерно 6,3 миллиона тонн нефти, или около 46 миллионов баррелей.
Если исходить из последних доступных данных по экспорту нефти за 2023 год, то поставки в Евросоюз могут составлять чуть больше пяти процентов от всех российских поставок за рубеж. При этом в закупках ЕС этот показатель составляет менее трех процентов.
Главными покупателями среди европейских стран в этом году стали Венгрия и Словакия — они импортировали 15,37 и 15,03 миллиона баррелей российской нефти в первом полугодии соответственно. Для первой Россия является единственным источником этого сырья, а для Словакии — на нашу страну приходится 98% импорта. Чехия импортировала в первом полугодии из России почти 40% всей нефти.
При этом выпавший за два года объем забирают главные покупатели российской нефти — Китай и Индия. По сравнению с 2022 годом за шесть месяцев текущего года они нарастили закупки вдвое, или на 52,4 миллиона тонн (382 миллиона баррелей).