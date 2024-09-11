Подсчитан объем сокращения поставки российской нефти в Евросоюз

Россия при этом за январь-июнь сократила поставки нефти в Евросоюз примерно на 51,2 миллиона тонн, или в девять раз по сравнению с 2022 годом, последним без европейских ограничений на поставки этого сырья. За шесть месяцев 2022-го наша страна поставила в ЕС примерно 6,3 миллиона тонн нефти, или около 46 миллионов баррелей.