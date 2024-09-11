Патрушев заявил о лидерстве России в экспорте продукции АПК

«Прирост производства обеспечил России лидерские позиции на глобальном рынке по многим направлениям. И если сравнить, в 2013 году у нас экспортная выручка была 17 миллиардов долларов, а в 2023 мы показали экспортную выручку в размере 43,5 миллиарда долларов», — сказал Патрушев.
Он отметил, что за это время география поставок выросла до 160 стран, несмотря на то, что «у нас закрылись некоторые страны Европы, практически вся Европа полностью».
«Таким образом, путь, который прошла отрасль с 2014 года, подтверждает, что все новые, поставленные вами, Владимир Владимирович, задачи будут исполнены. При этом сейчас цель уже производить отечественную продукцию с помощью собственных средств производства, собственных научных и технологических средств достижений», — добавил Патрушев.