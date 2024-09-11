Патрушев заявил о лидерстве России в экспорте продукции АПК

«Прирост производства обеспечил России лидерские позиции на глобальном рынке по многим направлениям. И если сравнить, в 2013 году у нас экспортная выручка была 17 миллиардов долларов, а в 2023 мы показали экспортную выручку в размере 43,5 миллиарда долларов», — сказал Патрушев.