Мишустин отметил рост объемов производства мяса, яиц и молока

«Растет производство мяса, яиц, молока, а также вылов рыбы. Устойчиво увеличивается выпуск продукции пищевой и пере­рабатывающей промышленности», — сказал Мишустин, напомнив также о новых рекордах по сбору овощей и фруктов, по урожаю картофеля, который был максимальным за послед­ние тридцать лет.