Мишустин отметил рост объемов производства мяса, яиц и молока

«Растет производство мяса, яиц, молока, а также вылов рыбы. Устойчиво увеличивается выпуск продукции пищевой и перерабатывающей промышленности», — сказал Мишустин, напомнив также о новых рекордах по сбору овощей и фруктов, по урожаю картофеля, который был максимальным за последние тридцать лет.
«Такие результаты во многом сложились за счет четко выстроенной системы содействия аграриям, включая займы для сельхозпроизводителей по сниженным ставкам. Объем привлеченных кредитных ресурсов в прошлом году достиг практически двух триллионов рублей», — подчеркнул Мишустин.