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Мишустин отметил рост объемов производства мяса, яиц и молока

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Объемы производства мяса, яиц, молока, вылов рыбы растут в РФ, это результат четкой системы поддержки аграриев, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в приветственном слове к заседанию коллегии Минсельхоза.

Источник: РИА "Новости"

«Растет производство мяса, яиц, молока, а также вылов рыбы. Устойчиво увеличивается выпуск продукции пищевой и пере­рабатывающей промышленности», — сказал Мишустин, напомнив также о новых рекордах по сбору овощей и фруктов, по урожаю картофеля, который был максимальным за послед­ние тридцать лет.

«Такие результаты во многом сложились за счет четко выстроенной системы содействия аграриям, включая займы для сельхозпроиз­водителей по сниженным ставкам. Объем привлеченных кредитных ресурсов в прошлом году достиг практически двух триллионов рублей», — подчеркнул Мишустин.