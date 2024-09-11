Летняя жара привела к росту продаж воды и кваса на 20%

Жаркое лето привело к росту продаж всех безалкогольных напитков и пива, а также мороженного в России. Наибольшую динамику роста показала питьевая вода, меньше всего прибавило в продажах пиво. В абсолютном выражении все напитки, кроме кваса, превысили уровень лета и 2022 и 2023 года. Такие выводы следуют из статистики, предоставленной «РБК Вино» аналитической компанией NielsenIQ.
По данным NielsenIQ, летом 2024 года все категории сезонных товаров показали рост натуральных продаж по сравнению с тремя летними месяцами 2023 года. Больше всего выросли продажи воды — на 20,4%, кваса (19,9%) и энергетиков (15,2%). Продажи холодного чая выросли на 14,2%, сидра на 7,7%, газированных напитков — на 7,5%, а пива на 6,1%. Продажи мороженного выросли на 12,3%. «Все категории ускоряются по сравнению с прошлым годом, самым быстрорастущим сегментом стала питьевая вода (+20,4%). А в абсолютном выражении все товары, кроме кваса, превысили уровень лета и 2022, и 2023 года», — отметили в NielsenIQ.
Летом 2023 года по сравнению с летом 2022 года все эти категории демонстрировали рост менее 10% кроме энергетиков (увеличились на 32,4%) и холодного чая (24,9%). Квас годом ранее показал падение в натуральных продажах на 20,8%. Мороженное показало рост продаж на 8,4%.
Даниил Бриман, председатель Совета Союза российских пивоваров и генеральный директор ООО «Суздальский Пивовар», говорит, что расчеты Nielsen в целом совпадают с оценками самих участников рынка. «В зависимости от сегмента и от региона РФ производство пива в стране по итогам января-июля 2024 года выросло на 6−6,5%. Пиво — не товар длительного хранения, поэтому динамика производства в данном случае четко коррелирует с динамикой продаж в рознице», — отметил эксперт. Егор Гусельников, вице-президент компании «Балтика» отметил, что рост был обусловлен погодным фактором, который дал рост почти на 1% и ростом доходов населения, что стало драйвером роста продаж всех продовольственных категорий. «Внутри категории пива традиционно доминируют лагеры, на долю которых приходится более 60% продаж категории, растет доля фруктового пива (особенно популярно среди молодежи), также продолжает набирать популярность безалкогольное пиво», — отметил представитель «Балтики».
Коммерческий директор компании «Царские припасы», производящей одноименный квас, Леонид Лахман заявил, что рост продаж кваса был выше указанного в исследовании роста воды.
В начале июля, когда наблюдался пик жары в России, спрос на питьевую воду в сети магазинов «Пятерочка» вырос на 35% по сравнению с концом мая 2024 года.