Летняя жара привела к росту продаж воды и кваса на 20%

Даниил Бриман, председатель Совета Союза российских пивоваров и генеральный директор ООО «Суздальский Пивовар», говорит, что расчеты Nielsen в целом совпадают с оценками самих участников рынка. «В зависимости от сегмента и от региона РФ производство пива в стране по итогам января-июля 2024 года выросло на 6−6,5%. Пиво — не товар длительного хранения, поэтому динамика производства в данном случае четко коррелирует с динамикой продаж в рознице», — отметил эксперт. Егор Гусельников, вице-президент компании «Балтика» отметил, что рост был обусловлен погодным фактором, который дал рост почти на 1% и ростом доходов населения, что стало драйвером роста продаж всех продовольственных категорий. «Внутри категории пива традиционно доминируют лагеры, на долю которых приходится более 60% продаж категории, растет доля фруктового пива (особенно популярно среди молодежи), также продолжает набирать популярность безалкогольное пиво», — отметил представитель «Балтики».