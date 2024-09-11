Кризис доверия: акции КНР могут упасть до пятилетнего минимума

Китайские акции могут упасть до пятилетнего минимума на фоне отсутствия доходов и слабого восстановления экономики. Индекс CSI 300 закрылся в понедельник снижением на 1,2%. Он опустился с максимума этого года, фиксировавшегося в мае, на 13%. Дальнейшее падение, по прогнозам, выведет бенчмарк на уровни, в последний раз наблюдавшиеся в начале 2019 года. Это свидетельствует о том, что многолетние усилия КНР по оживлению экономики и поддержанию цен на акции не принесли успеха, пишет Bloomberg.