Копительный эффект: названы регионы с самым высоким уровнем сбережений

Стали известны регионы с самым высоким уровнем сбережений жителей. Наибольшие показатели зафиксированы не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в Калининградской, Ярославской, Рязанской, Самарской, Владимирской и Новосибирской областях, а также Приморском крае и Чувашии, говорится в исследовании проекта Народного фронта «За права заемщиков». Жители перечисленных субъектов хранят на депозитах от 51% до 100,7% среднего годового дохода. Однако, как заявили «Известиям» в ЦБ (ответ получен до «недели тишины» перед заседанием по ключевой), склонность россиян к формированию сбережений остается ниже средних многолетних уровней. Увеличение доходов и высокие ставки по депозитам стимулируют приток денег в банки, но из-за инфляции люди предпочитают не только откладывать, но и много тратить. Как это отражается на ценах и решении ЦБ по ключевой ставке — в материале «Известий».
Сколько у россиян денег на депозитах
Темпы роста рынка розничных депозитов традиционно выступают общим индикатором динамики сбережений населения. В 2024 году изменение этого показателя на фоне высоких ставок по вкладам продолжает опережать ожидания: если в 2023-м он продемонстрировал впечатляющий рост на 23% в годовом выражении, то за два квартала 2024-го — на 27,8%. Как ожидают аналитики Альфа-банка, по итогам года рынок розничных вкладов может прибавить 29%.
По данным ЦБ, на 1 августа объем средств населения на депозитах составил 56,8 трлн рублей, а сейчас, учитывая темпы прироста, уже явно превысил планку в 57 трлн. Но склонность к сбережениям (отношение среднего депозита домохозяйства к среднему доходу) очень различается в зависимости от региона, следует из исследования проекта ОНФ «За права заемщиков» (расчеты в нем сделаны на основании данных Росстата и ЦБ). Например, в десятку лидеров по этому показателю вошли субъекты, где жители держат на вкладах от половины до целого годового дохода.
Ожидаемое лидерство по уровню сбережений принадлежит Москве. Столичная семья (домохозяйство) хранит в банке в среднем 3,2 млн рублей, или 100,7% годового дохода. На втором месте Санкт-Петербург — 1,5 млн и 78,2% соответственно. Далее следуют: Калининградская область (63,3%), Чувашская Республика (61,6%), Ярославская область (59,3%), Рязанская область (57,1%), Самарская область (56,9%), Приморский край (54,3%), Владимирская область (52,6%), Новосибирская область (50,8%).
При этом средний показатель уровня сбережений по России составляет 56,5%, или около 850 тыс. рублей.
— Депозиты россиян в последнее время демонстрируют уверенный рост в рублевой части. Это связано с ростом доходов и высоким уровнем ключевой ставки ЦБ, которая стимулирует граждан к сбережениям. Среднее российское домохозяйство имеет запас сбережений чуть больше, чем половина годового дохода, что является достаточно неплохим уровнем, — прокомментировала результаты исследования руководитель проекта «За права заемщиков» Евгения Лазарева.
При этом, добавила она, средняя задолженность составляет только порядка 30% от годового дохода. Это важный момент, поскольку эксперты считают, что для обеспечения стабильности люди должны иметь запас, который позволит при негативном сценарии (например, потеря работы, трудоспособности и пр.) обеспечить оплату расходов и обязательств (в том числе кредитов) на срок от трех от девяти месяцев.
От чего зависит рост накоплений
Что касается регионального разреза, то здесь закономерно лидерство Москвы и Санкт-Петербурга, где наиболее высокие доходы. Другие субъекты, попавшие в топ рэнкинга также в целом отличаются достаточным уровнем доходов и отсутствием условий, которые повышают расходы.
— Региональные особенности во многом объясняются уровнем благосостояния населения, но оказывать влияние могут также специфические факторы, как например, региональная политика, демографическая обстановка, особенности менталитета и другие, — считает эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Пучкарев.
И как отметил младший директор отдела суверенных и региональных рейтингов агентства «Эксперт РА» Владислав Бухарский, на дифференциацию регионов по уровню сбережений населения влияют не только доходы, но и ряд других факторов. Например, уровень развития местного рынка банковских услуг, доля наиболее богатого населения, которое играет большую роль в показателях объема средств на депозитах, уровень ипотечного кредитования и динамика цен, в том числе на недвижимость.
— Также важна доля пожилых людей, которые чаще сберегают, чем берут крупные кредиты, и занятых в неформальном секторе, которые не готовы обелить свои доходы, — пояснил эксперт.
У кого в России меньше сбережений
Также, по словам Дмитрия Пучкарева, уровень сбережений населения отражает такие факторы, как инфляционные ожидания, финансовая грамотность и другие.
— Аутсайдеры по уровню сбережений — республики Северного Кавказа, — сказала Евгения Лазарева. — Такая ситуация может объясняться относительно низким уровнем финансовой грамотности и проникновения финансовых услуг. Кроме того, эти регионы лидируют по уровню закредитованности и просроченной задолженности.
Действительно, наименьшие показатели уровня сбережений зафиксированы в Ингушетии (6,7%), Чечне (6,7%), Дагестане (9,7%), Кабардино-Балкарии (14,8%), Карачаево-Черкесии (19,5%), Адыгее (20,9%). Также внизу списка оказались и Республика Саха (Якутия) с 27% и Чукотский автономный округ с 25,7%, где из-за сложных климатических и географических условий очень высока стоимость жизни.
Как рост накоплений сказывается на ценах
Несмотря на впечатляющие темпы роста рынка депозитов, в ЦБ заявили (комментарий получен до «недели тишины»), что склонность россиян к формированию сбережений, как показывают опросы, остается ниже средних многолетних уровней.
— В то же время потребительские настроения, хотя и начали снижаться с мая этого года, всё еще остаются повышенными. Из-за этого сохраняется повышенный спрос, несмотря на высокие ставки по вкладам. Увеличение доходов значительной части населения позволяло гражданам и больше тратить, и больше откладывать, — отметили в пресс-службе регулятора.
Имеется в виду, что граждане на фоне высокого уровня инфляции опасаются дальнейшего роста цен и предпочитают потратить деньги, а не сохранять их в значительном объеме. Чтобы склонность граждан к сбережению повысилась, их инфляционные ожидания должны снизиться с текущих высоких уровней.
— С учетом незаякоренности инфляционных ожиданий и их чувствительности к изменениям текущих темпов роста цен такое снижение будет возможно в условиях замедления фактической инфляции, которое мы ожидаем во втором полугодии под влиянием жесткой денежно-кредитной политики, — рассказали «Известиям» в Центробанке.
Недостаточная склонность к сбережениям при активном потреблении и инвестировании оказывает влияние на формирование внутреннего спроса в экономике, который воздействует на динамику цен, то есть ускоряет инфляцию, пояснил Владислав Бухарский из «Эксперт РА». По его словам, если из-за этого влияния инфляция отклоняется от целевого значения, то Банк России может поднять уровень ключевой ставки для урегулирования роста цен, то есть проводить более жесткую ДКП.