Копительный эффект: названы регионы с самым высоким уровнем сбережений

Стали известны регионы с самым высоким уровнем сбережений жителей. Наибольшие показатели зафиксированы не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в Калининградской, Ярославской, Рязанской, Самарской, Владимирской и Новосибирской областях, а также Приморском крае и Чувашии, говорится в исследовании проекта Народного фронта «За права заемщиков». Жители перечисленных субъектов хранят на депозитах от 51% до 100,7% среднего годового дохода. Однако, как заявили «Известиям» в ЦБ (ответ получен до «недели тишины» перед заседанием по ключевой), склонность россиян к формированию сбережений остается ниже средних многолетних уровней. Увеличение доходов и высокие ставки по депозитам стимулируют приток денег в банки, но из-за инфляции люди предпочитают не только откладывать, но и много тратить. Как это отражается на ценах и решении ЦБ по ключевой ставке — в материале «Известий».