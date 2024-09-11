Индекс Мосбиржи, обвал нефти, падение акций «Северстали»: дайджест

Индекс Мосбиржи
По итогам торгов во вторник, 11 сентября, индекс Мосбиржи снизился на 1,18%, до 2671,38 пункта. Индекс РТС упал на 1,96%, до 923,63 пункта. Индекс IMOEX2 закрылся на отметке 2679,58 пункта.
Торги на рынке акций начались ростом котировок. На максимуме индекс Мосбиржи поднимался до 2729 пунктов. Однако вскоре после открытия на рынке начались распродажи на фоне существенного снижения нефтяных котировок. В результате индекс Мосбиржи к середине дня опустился ниже уровня 2700 пунктов.
В «Альфа-Инвестициях» полагают, что риск дальнейшего снижения высокий. Импульс роста на рынке акций завершился, индекс Мосбиржи остается в падающем тренде. Пока индекс не закрепится выше 2730 пунктов, говорить о сломе тренда преждевременно, тем более внешний фон и настроения на рынке вчера ухудшились, сообщил руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиций» Василий Карпунин.
Возможно, драйвер для роста рынка акций появится в эту пятницу, и еще в рамках сентября индекс Мосбиржи успеет вернуться на 2800 пунктов, допускает эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. В пятницу, 13 сентября, состоится заседание Банка России, и, по мнению Зельцера, вероятность сохранения прежней стоимости фондирования в последние дни значительно возросла. Наблюдается замедление роста цен и экономической активности. Тем не менее, кредитная активность по-прежнему высокая, и это фактор длительного удержания учетной ставки на высоком уровне, полагают в «БКС Мир инвестиций».
Цены на нефть
Ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE за день потеряли 3,69% и опустились до $69,19 за баррель. В ходе торгов нефтяные котировки впервые со 2 декабря 2024 года падали ниже $69 за баррель.
Стоимость нефти снижалась на фоне опасений по поводу избытка предложения сырья на рынке. Слабые экономические данные из Китая и США вызвали опасения относительно спроса на нефть со стороны двух крупнейших потребителей нефти в мире.
Цена нефти упала, несмотря на предпринятые на прошлой неделе меры ОПЕК+ по отсрочке на два месяца запланированного наращивания добычи, рассказали аналитики «ВТБ Мои Инвестиции». Не поддержал нефть и опубликованный отчет ОПЕК, согласно которому добыча стран ОПЕК+ сократилась на 304 тыс. баррелей в день, в первую очередь из-за сокращения добычи в Ливии.
Провал цен на нефть вопреки решению ОПЕК+ не вызывает удивления — аналогично рынок вел себя и предыдущие разы, когда страны ОПЕК+ предпринимали меры для поддержки цены, сообщили аналитики «ВТБ Мои Инвестиции». То есть сначала тренд на снижение продолжался, несмотря на решение ОПЕК+, и лишь потом, через несколько недель, рынок начинал разворот.
По мнению экспертов, в падении цен на нефть большую роль сыграли технические факторы — срабатывание «стоп-лоссов» у покупателей на рынке. Хотя в целом негативный настрой обусловлен сезонной слабостью импорта нефти со стороны Азии.
Минэнерго США ожидает, что в четвертом квартале 2024 года и первом квартале 2025 года на рынке нефти будет наблюдаться дефицит, так что фундаментально для нефти не все так плохо, и цена может вернуться к $75 за баррель, допускают в «ВТБ Мои Инвестиции». Если этого не произойдет естественным образом, ОПЕК+ может предпринять больше мер для стабилизации рынка.
Акции «Северстали»
Во вторник, 10 сентября, акции «Северстали» первый день торговались без дивидендов. Акционеры за второй квартал получат по ₽31,06 на бумагу, что по ценам накануне отсечки давало доходность в 2,4%. Но по итогам торгов бумаги подешевели сильнее — на 4,48%, или ₽58,8, до ₽1254,2.
Руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиций» Василий Карпунин ожидает, что из-за высоких капитальных затрат дивидендная доходность акций «Северстали» на горизонте года будет ниже 10%. Это, по мнению Карпунина, помешает устойчивому росту акций.
При этом аналитик «Велес Капитала» Елена Кожухова считает, что благодаря высвобождению оборотного капитала выплаты «Северстали» во втором полугодие могут вырасти до ₽80 на акцию (дивдоходность по текущим ценам 6,4%).
Эксперт «БКС Мир Инвестиций» Михаил Зельцер считает, что технически восходящий тренд в акциях сохраняется, а уровень поддержки расположен на отметке ₽1250. «Фундаментальная оценка на ₽1800, или +43% от текущих», — отметил Зельцер.
Целевая цена «Велес Капитал» для акций «Северстали» — ₽1803.
Курсы валют
Наиболее выгодные курсы валют в обменниках Москвы на 08:20 мск по данным сервисов «Банки.ру» и «Рынок наличной валюты» от РБК:
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
- Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская застава», «Отрадное»): купить доллары можно по ₽90,3, продать — по ₽89,49;
- Банк Казани (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить доллары можно по ₽90,77, продать — по ₽90.
Самые дешевые евро:
- Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская застава», «Отрадное»): купить евро можно по ₽100,2, продать — по ₽99,24;
- Банк Казани (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить евро можно по ₽100,79, продать — по ₽99,5.
Самые дешевые юани:
- Цифра банк (ст. м. «Выставочная», «Деловой центр»): купить юани можно по ₽13,4, продать — по ₽12,7;
- Живаго Банк (ст. м. «Комсомольская»): купить юани можно по ₽13,6, продать — по ₽12.
Корпоративные события
«Аэрофлот»: операционные результаты за август.
«Диасофт»: ВОСА. В повестке вопрос утверждения дивидендов.
«ФосАгро»: ВОСА. В повестке вопрос утверждения дивидендов.
Другие важные события
Россия: Минфин проведет аукционы по продаже ОФЗ 26248 и 29025.
Великобритания: ВВП в июле — 9:00 мск.
США: индекс потребительских цен в августе — 15:30 мск.
Россия: торговый баланс в июле — 16:00 мск.
США: недельные данные по запасам нефти по данным от EIA — 17:30 мск.
Россия: индекс потребительских цен в августе и в период с 3 по 9 сентября— 19:00 мск.
Как завершилась предыдущая торговая сессия
Индекс Мосбиржи: 2671,38 (-1,18%).
Индекс РТС: 923,63 (-1,96%).
S&P 500: 5495,5 (+0,45%).
Dow Jones Industrial Average: 40 736,96 (-0,23%).
NASDAQ Composite: 17 025,88 (+0,84%).