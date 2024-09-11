Индекс Мосбиржи, обвал нефти, падение акций «Северстали»: дайджест

Минэнерго США ожидает, что в четвертом квартале 2024 года и первом квартале 2025 года на рынке нефти будет наблюдаться дефицит, так что фундаментально для нефти не все так плохо, и цена может вернуться к $75 за баррель, допускают в «ВТБ Мои Инвестиции». Если этого не произойдет естественным образом, ОПЕК+ может предпринять больше мер для стабилизации рынка.