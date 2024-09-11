Гибридные автомобили повышают спрос на платиновые металлы

Как сообщает агентство Thomson Reuters, аналитики прогнозируют рост спроса на металлы платиновой группы (МПГ), такие как палладий и платина, в ближайшие годы. Это связано с увеличением продаж гибридных автомобилей. В прошлом перспективы МПГ и их производителей выглядели мрачно, но замедление роста продаж электромобилей и увеличение спроса на гибридные автомобили дали им новую жизнь.