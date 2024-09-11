Гибридные автомобили повышают спрос на платиновые металлы

Как сообщает агентство Thomson Reuters, аналитики прогнозируют рост спроса на металлы платиновой группы (МПГ), такие как палладий и платина, в ближайшие годы. Это связано с увеличением продаж гибридных автомобилей. В прошлом перспективы МПГ и их производителей выглядели мрачно, но замедление роста продаж электромобилей и увеличение спроса на гибридные автомобили дали им новую жизнь.
Исследование, проведенное в 2024 году агентством Alix, показало, что на двух крупнейших мировых авторынках — американском и китайском, более 80% потребителей, которые планируют покупку электромобиля, склоняются к гибридным вариантам.
Аналитики считают, что рост продаж «гибридов» будет продолжаться до 2030 года. Для них требуется на 10−15% больше платиновых металлов, чем для бензиновых автомобилей, из-за более высокого загрязнения окружающей среды при запуске холодного двигателя.
Аналитики прогнозируют, что тенденция к переходу на «гибриды» сохранится до тех пор, пока электромобили не станут конкурентоспособными по цене с бензиновыми авто, пока аккумуляторы не обеспечат большую дальность поездки, а число зарядных станций не увеличится.
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