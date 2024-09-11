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Гибридные автомобили повышают спрос на платиновые металлы

Спрос на «гибриды» растет. Но некоторые из них требуют больше платиновых металлов, чем бензиновые автомобили. Если поставки будут ограничены, то волатильность рынка МПГ может возрасти, считают эксперты.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

Как сообщает агентство Thomson Reuters, аналитики прогнозируют рост спроса на металлы платиновой группы (МПГ), такие как палладий и платина, в ближайшие годы. Это связано с увеличением продаж гибридных автомобилей. В прошлом перспективы МПГ и их производителей выглядели мрачно, но замедление роста продаж электромобилей и увеличение спроса на гибридные автомобили дали им новую жизнь.

Исследование, проведенное в 2024 году агентством Alix, показало, что на двух крупнейших мировых авторынках — американском и китайском, более 80% потребителей, которые планируют покупку электромобиля, склоняются к гибридным вариантам.

Аналитики считают, что рост продаж «гибридов» будет продолжаться до 2030 года. Для них требуется на 10−15% больше платиновых металлов, чем для бензиновых автомобилей, из-за более высокого загрязнения окружающей среды при запуске холодного двигателя.

Аналитики прогнозируют, что тенденция к переходу на «гибриды» сохранится до тех пор, пока электромобили не станут конкурентоспособными по цене с бензиновыми авто, пока аккумуляторы не обеспечат большую дальность поездки, а число зарядных станций не увеличится.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».