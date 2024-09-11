Большая разница: почему в РФ неравномерно выросли тарифы на услуги ЖКХ

В администрациях регионов, ФАС и Минстрое объяснили «Известиям», с чем связана заметная разница в тарифах ЖКУ после их плановых повышений. В начале осени жители ряда регионов столкнулись с тем, что сумма в квитанциях увеличилась на 15−20%, а где-то и значительно больше — 1 июля правительство проиндексировало тарифы по услугам жилищно-коммунального хозяйства. На стоимость повлиял комплекс причин, в том числе бюджеты субъектов, состояние инфраструктуры и разный вид топлива. Можно ли изменить размер тарифа и кому доступны льготы по выплатам — в материале «Известий».