Большая разница: почему в РФ неравномерно выросли тарифы на услуги ЖКХ

В администрациях регионов, ФАС и Минстрое объяснили «Известиям», с чем связана заметная разница в тарифах ЖКУ после их плановых повышений. В начале осени жители ряда регионов столкнулись с тем, что сумма в квитанциях увеличилась на 15−20%, а где-то и значительно больше — 1 июля правительство проиндексировало тарифы по услугам жилищно-коммунального хозяйства. На стоимость повлиял комплекс причин, в том числе бюджеты субъектов, состояние инфраструктуры и разный вид топлива. Можно ли изменить размер тарифа и кому доступны льготы по выплатам — в материале «Известий».
Как устроены счета за ЖКУ
Многие россияне после летних отпусков могли удивиться платежкам за услуги ЖКХ, рассчитанным по новым тарифам. В ряде российских СМИ, включая газету Федерального собрания РФ, сообщается о недовольстве жителей Костромы, Калужской, Омской, Тюменской и Рязанской областей и других регионов, где плата поднялась выше ожидаемого уровня, объявленного правительством.
Например, жители Костромы обратили внимание, что за содержание общедомового имущества им насчитали в четыре раза больше, чем было. А в среднем за «двушку» платеж вырос с 3850 до 8250 рублей — то есть более чем в два раза. В некоторых городах Рязанской, Калужской, Тюменской областей итоговая сумма увеличилась в 1,5−2 раза. Во Владивостоке за водоотведение жителям начислили на 25−30% больше.
«Известия» попросили прокомментировать разницу в тарифах и направили запросы в администрации Чувашии, Калужской, Рязанской, Тюменской и Омской областей, а также администрацию города Владивостока.
В пресс-службе главы Чувашии пояснили, что услуги, за которые выставляются счета, делятся на жилищные и коммунальные. Жилищные включают содержание и текущий ремонт общего имущества в домах и взносы на капитальный ремонт. Они не регулируются государством.
При этом коммунальные услуги (холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, отопление, газоснабжение, электроснабжение, обращение с ТКО) определяются именно государством. Совокупная плата за них ограничивается индексами, установленными правительством РФ с учетом региональных особенностей.
Например, нормой является то, что с 1 июля 2024 года максимальное изменение платы за коммунальные услуги в Чувашии составляет 12,8%. Это значит, что тариф на конкретную услугу может быть выше или ниже установленного для республики индекса, однако общий платеж за весь набор коммунальных услуг не должен превышать данный индекс, поясняют в пресс-службе.
В управлении ЖКХ администрации Костромы «Известиям» привели такой пример: если собственники жилых помещений, а также наниматели по договорам найма не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом или на общем собрании не был установлен размер платы за содержание жилого помещения, тогда он определяется местным постановлением.
— Размер платы за содержание жилого помещения для этих категорий граждан с 1 августа 2024 года проиндексирован на 7,2%, — говорят в администрации города. — При этом предельный индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги по городу Костроме с 1 июля 2024 года утвержден в размере 9,2%.
Остальные собственники жилых помещений в многоквартирных домах (МКД) вправе сами устанавливать размер платы за содержание общедомового имущества. Решение принимается на общем собрании жильцов, рассказали в горадминистрации.
Представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Коми, сенатор Ольга Епифанова отмечает, что в 2023 году тарифы не менялись, это первая индексация цен на ЖКУ за полтора года. По ее словам, в зависимости от региона изменившиеся суммы в квитанциях могут отличаться в 3−4 раза.
— Больше всего платят жители регионов Крайнего Севера и Арктики, Дальнего Востока, — говорит Епифанова. — В каждом регионе действуют свои тарифы, и это вполне объяснимо разницей климатических условий, особенностями коммунальной инфраструктуры, степенью изношенности сетей, видом топлива.
Например, на тариф за отопление напрямую влияет вид топлива, которое используется в том или ином регионе: каменный уголь, газ, мазут. Мазут — самый дорогой, а зависимость от него еще высока в некоторых регионах Севера и Дальнего Востока. Сенатор напомнила, что по поручению президента РФ котельные, работающие на мазуте, будут реконструированы под биотопливо — там, где это целесообразно.
Модернизация с господдержкой
Индексация тарифов на ЖКУ проводится в рамках инфляции, а также на основании показателей и параметров, определенных в прогнозе социально-экономического развития РФ, с учетом стоимости ресурсов, затрат на ремонт и модернизацию объектов, инженерных сетей и коммуникаций, объяснили «Известиям» в пресс-службе Минстроя России.
— При этом тарифы на коммунальные ресурсы устанавливаются субъектами РФ, контроль за соответствием тарифа осуществляет ФАС России, — добавляют в министерстве.
В пресс-службе ФАС России «Известиям» разъяснили, что на федеральном уровне правительство определяет ограничения в виде предельной планки изменения платы за ЖКУ. А главы регионов на основе этого устанавливают свой индекс, отмечают в ФАС.
В ведомстве добавили, что в настоящее время продолжают действовать системные меры поддержки граждан. Например, получение субсидии на оплату коммунальных услуг для семей, в доходах которых коммунальные платежи превышают определенную долю.
Член Общественного совета при Минстрое России, и.о. исполнительного директора Ассоциации предприятий сферы ЖКХ «Объединенный жилищно-коммунальный совет» Ольга Сердюк подтверждает, что индекс платы распространяется только на коммунальные услуги. То есть водоснабжение, водоотведение, отопление, горячее водоснабжение, электроэнергия, вывоз ТБО и газ.
— Эти семь видов услуг еще не вся платежка, хотя и очень существенная, — отмечает она. — Если на коммунальные услуги разрешенный рост 10,8%, то внутри этих услуг изменения могут быть разными.
По ее словам, тарифы на отдельные услуги могут вырасти и на 25%, если это требуется для выполнения мероприятий на системе теплоснабжения, электроснабжения или водоснабжения. Необходимо помнить, что на газ в этом году тарифы для населения выросли на 25%. Это могло сильно повлиять на платеж, если в квартире много зарегистрированных граждан, уточняет Сердюк.
Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Роман Лябихов добавил, что различия в стоимости ЖКУ между регионами обусловлены также экономической ситуацией, уровнем доходов населения и местными бюджетами. Например, в Забайкальском крае ожидается максимальный рост тарифов на 15%, в то время как в Хакасии — всего на 4%.
«Известия» направили запрос в Правительство РФ.
Можно ли понизить тариф
Генеральный директор ООО УК «Эксжил» Дмитрий Чуркин разъясняет, что по решению общего собрания собственников в многоквартирном доме минимальный тариф на содержание и ремонт общедомового имущества (СиР) можно только повысить — исходя из нужд и потребностей каждого конкретного дома. Понизить минимальный муниципальный тариф жители не могут. Например, в Москве тариф СиР увеличивался в январе 2023 года и после этого в январе 2024-го. В этом году повышение составило 11%.
— Чтобы был понятен порядок цен, поясню: тариф для МКД без лифта и мусоропровода вырос с 23,41 ₽/кв. м до 25,99 ₽/ кв. м, — говорит специалист. — В домах с лифтом и мусоропроводом тариф увеличился с 31,63 ₽/кв. м до 35,11 ₽/кв. м.
Таким образом, на квартиру в 50 кв. м в доме без лифта и без мусоропровода рост составил 129 рублей, а в домах, где нужно обслуживать мусоропровод и сложное дорогостоящее лифтовое оборудование, увеличение оплаты содержания и ремонта составило 174 рубля.
Замгенерального директора УК «Аструм-Москва» (ГК «Гранель») Валентина Тугушева уточняет, что повлиять на размер стоимости жилищной услуги по статье «Содержание» собственники могут путем принятия тарифа, отличного от установленного органами местного самоуправления. То есть жители на общем собрании принимают экономически обоснованный тариф и согласовывают схему его ежегодной индексации. В таком случае тариф становится понятным, и скачки не будут неожиданностью, отмечает спикер.
— Но такой механизм невозможен для коммунальных услуг, поскольку их стоимость определяется без участия собственников дома, — говорит Тугушева.
Эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Виктория Нельга обращает внимание, что тарифы на коммунальные услуги должны быть экономически обоснованными и зависят от таких аспектов, как состояние инфраструктуры, местоположение региона, доступность природных ресурсов, издержки на транспортировку энергии и воды.
Глава Ассоциации АКОН Никита Чулочников отмечает, что рост общей стоимости ЖКУ ведет к увеличению задолженности. Возникает проблема взыскания средств, особенно у ТСЖ. Должники под угрозой отключения услуг напрямую заключают договора с ресурсоснабжающей организацией. ТСЖ взыскивать долги с недавним увеличением госпошлины становится сложнее, отметил он.
Без должников
Председатель комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства Андрей Широков отметил, что малообеспеченные граждане могут обратиться за субсидией на оплату ЖКУ, если платеж превышает установленный процент от совокупного дохода семьи. Федеральный показатель — 22%, но есть субъекты, в которых он ниже.
Сопредседатель Союза потребителей России Анатолий Голов напоминает, что если жильцу неясно, почему начислены те или иные суммы, он имеет право обратиться в управляющую компанию за разъяснениями, а также потребовать проверить правильность начисления. Если полученный ответ не удовлетворит, можно подать жалобу в Жилищную инспекцию региона или иск в суд, заключил эксперт.