ВЦИОМ узнал, доверяют ли россияне банковским вкладам

Согласно имеющимся данным, индекс доверия банковским вкладам у россиян составляет 58 п. (измеряется в пунктах), год назад этот показатель был равен 53 п. Почти половина (49%) респондентов считают, что сейчас свободные деньги лучше положить в банк, 29% ответили, что если свободные деньги сейчас в банке, то их лучше забрать.