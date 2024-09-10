ВЦИОМ узнал, доверяют ли россияне банковским вкладам

Согласно имеющимся данным, индекс доверия банковским вкладам у россиян составляет 58 п. (измеряется в пунктах), год назад этот показатель был равен 53 п. Почти половина (49%) респондентов считают, что сейчас свободные деньги лучше положить в банк, 29% ответили, что если свободные деньги сейчас в банке, то их лучше забрать.
О том, что в настоящее время лучше побыстрее потратить зарплату или пенсию на необходимые покупки, а сбережения — побыстрее вложить во что-то, заявили 33% опрошенных, 53% считают, что сейчас лучше минимально тратить деньги, стараясь сохранить максимально возможную сумму на будущее. Индекс сберегательного поведения россиян составил 58 п.
Около трети (31%) россиян считают, что сейчас хорошее время для крупных покупок, 46% придерживаются обратного мнения. Всего 9% опрошенных заявили, что сейчас хорошее время, чтобы брать кредиты, 75% ответили, что для этого сейчас плохой период. Индекс кредитного доверия составил 24 п.
«Вот уже около года Центробанк России пытается снизить инфляцию, ужесточая денежно-кредитную политику. Это уже привело к некоторым результатам: кредит для граждан и предприятий стал существенно дороже, привлекательность же банковских вкладов, напротив, выросла. Тем не менее потребительская активность россиян упала не настолько сильно, чтобы сбить цены», — комментирует результаты опроса эксперт ВЦИОМ Алексей Ручин.
По его словам, это связано с продолжением роста зарплат на дефицитном российском рынке труда, с одной стороны, с ростом социального оптимизма (на фоне трудного 2022 года), с другой, и с накопленным навесом отложенных потребительских планов, с третьей.
«Как результат, удорожание кредита не ведет к соответствующему спаду потребления и снижению инфляции. Цели “политики дорогих денег” не достигнуты, и Центробанк находится в поиске новых инструментов “охлаждения” нашей экономики, которая упорно не желает охлаждаться», — отметил эксперт.
Индексы измеряются в пунктах и могут колебаться в пределах от 10 до 90. Чем выше значение индекса, тем более благоприятным россияне считают настоящий момент для совершения вкладов, накопления сбережений или взятия кредита.
Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 24 августа 2024 года проведен среди 1,6 тысяч россиян в возрасте старше 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.