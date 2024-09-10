В Минстрое сообщили о высоком уровне запусков новых проектов жилья в России

В министерстве уточнили, что, согласно данным «ДОМ.РФ», за август застройщиками выведено 4,5 млн кв. м жилья. Показатель превышает результат за аналогичный период прошлого года.
«Создан задел на будущие периоды: предельная площадь жилых помещений, возможная к размещению на земельных участках (градостроительный потенциал) на 1 сентября составляет более 465 млн кв. м. Работа по вовлечению в оборот земельных участков совместно с регионами продолжается», — добавили там.
В Минстрое напомнили, что для повышения доступности жилья и улучшения жилищных условий россиян продолжают действовать адресные ипотечные программы с государственной поддержкой: «Семейная ипотека», «Сельская ипотека», «Дальневосточная ипотека», «Арктическая ипотека», «IT-ипотека», «Ипотека на новых территориях».
Ранее в этот день сообщалось, что по итогам августа выдачи IT-ипотеки упали в 17 раз — с 30,2 млрд до 1,76 млрд рублей. Это следует из отчетности корпорации «ДОМ.РФ». В целом по госпрограммам в августе банки выдали ипотеки на 185,6 млрд рублей. Такой результат всего на 1 млрд превышает итоги июля. При этом, если сравнивать с августом 2023-го, то за год показатель упал почти втрое — с 515 млрд рублей.