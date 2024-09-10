В Минстрое сообщили о высоком уровне запусков новых проектов жилья в России

Ранее в этот день сообщалось, что по итогам августа выдачи IT-ипотеки упали в 17 раз — с 30,2 млрд до 1,76 млрд рублей. Это следует из отчетности корпорации «ДОМ.РФ». В целом по госпрограммам в августе банки выдали ипотеки на 185,6 млрд рублей. Такой результат всего на 1 млрд превышает итоги июля. При этом, если сравнивать с августом 2023-го, то за год показатель упал почти втрое — с 515 млрд рублей.