В Госдуму до октября планируют внести проект об увеличении МРОТ

«Проект закона сейчас внесен в правительство. И он в бюджетном пакете будет в ближайшее время, до 1 октября, внесен в Государственную думу. Но значение величины минимального размера оплаты труда действительно сегодня уже определено», — сказал Котяков.
По его словам, проект сохранил цель увеличения разрыва между прожиточными минимумом и МРОТ к 2030 году. Министр выразил надежду на поддержку этого законопроекта депутатами Государственной думы.
Котяков отметил, что сегодня величина МРОТ составляет 19 242 рублей в месяц, а в следующем году будет 22 440 рублей. Согласно данным проекта, она увеличится на 16,6% и затронет 4,2 миллиона россиян.