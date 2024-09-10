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В Госдуму до октября планируют внести проект об увеличении МРОТ

СИРИУС, 10 сен — РИА Новости. Проект закона о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в России до 22,4 тысячи рублей будет внесен в Государственную думу до 1 октября этого года, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в интервью РИА Новости.

Источник: Shutterstock

«Проект закона сейчас внесен в правительство. И он в бюджетном пакете будет в ближайшее время, до 1 октября, внесен в Государственную думу. Но значение величины минимального размера оплаты труда действительно сегодня уже определено», — сказал Котяков.

По его словам, проект сохранил цель увеличения разрыва между прожиточными минимумом и МРОТ к 2030 году. Министр выразил надежду на поддержку этого законопроекта депутатами Государственной думы.

Котяков отметил, что сегодня величина МРОТ составляет 19 242 рублей в месяц, а в следующем году будет 22 440 рублей. Согласно данным проекта, она увеличится на 16,6% и затронет 4,2 миллиона россиян.