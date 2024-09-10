Суд ЕС подтвердил взыскание с Apple 13 миллиардов евро

«Суд принял окончательный вердикт по данному спору, подтвердив решение Европейской комиссии от 2016 года: Ирландия предоставила Apple незаконную помощь, которая должна быть возвращена государству», — говорится в документе.
В конце августа 2016 года ЕК по результатам расследования пришла к выводу, что Ирландия предоставляла неоправданные налоговые льготы Apple, в результате чего страна недополучила 13 миллиардов евро. После этого американская корпорация должна была вернуть стране неуплаченные налоги за период с 2003 по 2014 годы.
Ранее суд общей юрисдикции Евросоюза отменял решение Европейской комиссии о взыскании с Apple 13 миллиардов евро налогов, которые, по мнению Брюсселя, недополучила Ирландия.