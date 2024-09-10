Суд ЕС подтвердил взыскание с Apple 13 миллиардов евро

В конце августа 2016 года ЕК по результатам расследования пришла к выводу, что Ирландия предоставляла неоправданные налоговые льготы Apple, в результате чего страна недополучила 13 миллиардов евро. После этого американская корпорация должна была вернуть стране неуплаченные налоги за период с 2003 по 2014 годы.