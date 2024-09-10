Стало известно о задержках в поставках люксового бренда одежды в РФ

С 1 апреля 2024 года расширился список товаров легкой промышленности, подлежащих обязательной маркировке. Теперь в него входят предметы одежды из искусственного меха, фетра, нетканых материалов и другой текстиль. Это существенно повлияло на сроки подготовки к доставке товаров данной категории.