Соучредитель Alibaba Джо Цай вложился во французские виноградники

По данным издания, Джо Цай, являясь коллекционером вин, теперь присоединился к консорциуму, который занимается приобретением виноградников в Бургундии. Среди его партнеров — Оливер Уайсберг, генеральный директор семейного офиса Цая Blue Pool Capital.
Уточняется, что от комментариев представители Цая и Уайсберга отказались.
Джо Цай — гражданин Канады, родившийся на Тайване. Bloomberg оценивает его состояние в $6,9 млрд. Его доля Alibaba составляет 1,4%.
Сейчас Цай диверсифицирует свои средства, инвестируя в элитную недвижимость в Португалии и США. Цай также поддерживает киностудию Ink Factory и контролирует баскетбольные команды Brooklyn Nets и New York Liberty, а также несколько развлекательных и спортивных объектов в США.
Цай и Уайсберг выступали продюсерами документального фильма 2019 года, снятого Марией-Анж Горбаневской, под названием L'Ame du Vin, или «Душа Вина», который рассказывает о винодельнях в районе, где они стали инвесторами.
Цай был среди бизнесменов, приглашенных на обед в Елисейский дворец президентом Эмманюэлем Макроном незадолго до начала Олимпийских игр в Париже в июле.
Как пишет Bloomberg, участки, в которых Цай имеет долю, не производят собственное вино, но расположены в одном из самых высоко оцененных районов Бургундии — это коммуна Жевре-Шамбертен в области Кот-де-Нюи (он специализируется на выпуске красных вин из сорта «пино нуар»). Многие вина из этого региона имеют высшую классификацию «Гран Крю» и могут продаваться по цене более нескольких сотен долларов за бутылку, отмечает Bloomberg.
Участки, приобретенные консорциумом, куда входит Цай, находятся в районах виноградников Шарм-Шамбертен, Мазойер-Шамбертен и Рюшотт-Шамбертен. Bloomberg подчеркивает, что цена приобретения земель консорциумом неизвестна.
Как указывает Bloomberg, вхождение Цая в винодельческий бизнес ставит его в один ряд с другими известными инвесторами в виноделие, включая Бернара Арно, основателя LVMH, а также семейств Дассо, Перродо, Пино и Ротшильдов, которые приобретали винные поместья по мере расширения своих бизнес-империй. В регионе Кот-де-Нюи находятся винодельни Clos des Lambrays, контролируемый LVMH, и Clos de Tart, который, по информации Bloomberg, был приобретен семейством Пино 2017 году за $43 млн.