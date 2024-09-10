Соучредитель Alibaba Джо Цай вложился во французские виноградники

Как указывает Bloomberg, вхождение Цая в винодельческий бизнес ставит его в один ряд с другими известными инвесторами в виноделие, включая Бернара Арно, основателя LVMH, а также семейств Дассо, Перродо, Пино и Ротшильдов, которые приобретали винные поместья по мере расширения своих бизнес-империй. В регионе Кот-де-Нюи находятся винодельни Clos des Lambrays, контролируемый LVMH, и Clos de Tart, который, по информации Bloomberg, был приобретен семейством Пино 2017 году за $43 млн.