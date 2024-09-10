«СберИнвестиции» назвали преимущества цифровых финансовых активов

Отмечается, что Сбер внимательно следит за развитием рынка, а также самостоятельно участвует в запуске и развитии новых продуктов, основанных на этой технологии.
«Учитывая, что рынок находится в стадии формирования, мы имеем уникальную возможность оценивать результаты буквально “на кончиках пальцев” и слышать обратную связь от каждого участника процесса», — объясняют эксперты.
Сбер провел опрос, который показал, что физлица выбирают ЦФА в связи с тем, что они обладают потенциально более высокой доходностью по сравнению с традиционными классами активов, низкой комиссией за совершение операций или ее полным отсутствием, а также надежностью с точки зрения прав собственности на активы и конфиденциальности операций.
При этом эксперты «СберИнвестиций» подчеркнули, что ЦФА является высокорискованным продуктом, и его приобретение может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. Также они советуют ознакомиться с риск-декларацией, размещенной на сайте оператора, перед покупкой ЦФА.