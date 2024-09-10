«СберИнвестиции» назвали преимущества цифровых финансовых активов

Сбер провел опрос, который показал, что физлица выбирают ЦФА в связи с тем, что они обладают потенциально более высокой доходностью по сравнению с традиционными классами активов, низкой комиссией за совершение операций или ее полным отсутствием, а также надежностью с точки зрения прав собственности на активы и конфиденциальности операций.