Подорожали два вида бытовой техники

Так, за семь месяцев 2024 года в России при покупке мультиварки средний чек увеличился на 14 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 8 тысяч 197 рублей. Количество покупок выросло на 17 процентов. Что касается микроволновок, то средний чек вырос до 7 тысяч 941 рубля, или на 11 процентов. Количество покупок этого товара в онлайне прибавило 22 процента.