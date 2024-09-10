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Ozon запустил публичные профили пользователей

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Маркетплейс Ozon тестирует новую опцию «Публичный профиль», с помощью которой планирует агрегировать неанонимные отзывы пользователей на покупки, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

Источник: © РИА Новости

Как рассказали в маркетплейсе, в новом приложении будут собираться отзывы на купленные товары, за исключением ряда категорий, например 18+, которые пользователь опубликовал неанонимно. При этом история покупок не будет видна. С помощью приложения клиенты смогут подписаться на других покупателей с похожими предпочтениями в покупках, пояснили в Ozon.

Не будут собираться отзывы, помимо товаров 18+, на белье, домашнюю одежду, электронные сигареты, витамины, БАД, медизделия и ряд других товаров.

В ходе теста попасть на аккаунт пользователя с публичным профилем можно можно с помощью ссылки-приглашения, которой тот поделился с другими покупателями. Подписаться на пользователя также можно через неанонимный отзыв на товар.

Как отметили в маркетплейсе, в публичном профиле открыты только имя и первая буква фамилии, если они указаны. При этом клиент может скрыть отзывы, а также поменять «публичное имя». Кроме того, пользователь может скрыть профиль, отключив соответствующую функцию в личном кабинете.