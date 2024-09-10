Ozon запустил публичные профили пользователей

Как рассказали в маркетплейсе, в новом приложении будут собираться отзывы на купленные товары, за исключением ряда категорий, например 18+, которые пользователь опубликовал неанонимно. При этом история покупок не будет видна. С помощью приложения клиенты смогут подписаться на других покупателей с похожими предпочтениями в покупках, пояснили в Ozon.