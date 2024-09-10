Мосбиржа анонсировала запуск премиальных опционов на газ, нефть и золото

По словам Патрикеевой, простая структура и единоразовая премия делают премиальные опционы более доступными для инвесторов, чем маржируемые. Они, по ее мнению, позволяют трейдерам проще оценивать риски и управлять своими позициями. Вместе с этим эксперт отмечает интерес инвесторов к товарным инструментам на фоне роста цен на сырьевые товары и увеличения волатильности на рынках. Патрикеева говорит, что инвесторы используют деривативы для хеджирования рисков и спекулятивной торговли.