Мосбиржа анонсировала запуск премиальных опционов на газ, нефть и золото

Московская биржа планирует до конца года запустить торговлю премиальными опционами на фьючерсы на газ, нефть, золото и серебро, пишут «Ведомости» со ссылкой на управляющего директора рынка деривативов биржи Марию Патрикееву. Сейчас на Мосбирже торгуются только маржируемые опционы на эти товарные группы.
Опционы — это контракты, которые дают инвестору право купить или продать базовый актив в определенный момент по заранее установленной цене. В премиальных опционах инвестор платит премию — цену опциона — один раз. Ее размер зависит от спроса на опцион и стоимости базового актива — в данном случае это фьючерсы.
Премиальный опцион подразумевает, что за внесенную премию продавцу у покупателя появляется право купить базовый актив по заранее оговоренной цене (call-опцион) или продать базовый актив по заранее оговоренной цене (put-опцион). Поскольку плата (премия) вносится единоразово, такие опционы считаются более простыми, их еще называют «ванильными».
Механика маржируемых опционов отличается тем, что у них нет премии, а вместо нее используется вариационная маржа. В связи с этим ее уплата фактически растягивается по времени (аналогично фьючерсам).
По словам Патрикеевой, простая структура и единоразовая премия делают премиальные опционы более доступными для инвесторов, чем маржируемые. Они, по ее мнению, позволяют трейдерам проще оценивать риски и управлять своими позициями. Вместе с этим эксперт отмечает интерес инвесторов к товарным инструментам на фоне роста цен на сырьевые товары и увеличения волатильности на рынках. Патрикеева говорит, что инвесторы используют деривативы для хеджирования рисков и спекулятивной торговли.
В разговоре с «Ведомостями» портфельный управляющий УК «Альфа-капитал» Дмитрий Скрябин отметил, что премиальные опционы могут быть востребованы со стороны двух групп: компаний, которые производят и покупают перечисленное сырье и хотят захеджировать ценовые риски; а также инвесторов, которые могут зарабатывать на торговле опционами. Начальник отдела риск-менеджмента «Цифра брокера» Михаил Апанасенко среди минусов запускаемых инструментов отметил вероятную низкую ликвидность и высокие риски для неопытных инвесторов.
Сейчас на Мосбирже торгуются премиальные опционы на российские акции. Их Мосбиржа запустила в ноябре 2022 года. С тех пор линейка этих продуктов периодически расширялась. Во второй половине 2023 года инвесторам стали доступны расчетные премиальные опционы на валютный курс доллара, евро и юаня к рублю, а также маржируемые опционы на индекс пшеницы.