Дивиденды в США подскочили на 8,6%, из которых 3,6 процентных пункта были внесены теми, кто платил их впервые, в том числе американскими компаниями Alphabet и Meta (признана в России экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей соцсети Facebook и Instagram.