Крупнейшие компании выплатили за квартал дивиденды на рекордные $606 млрд

Крупнейшие компании мира во втором квартале 2024 года выплатили рекордные дивиденды на общую сумму $606,1 млрд. Об этом сообщается в исследовании британской Janus Henderson Investors. Это на 5,8% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Без учета изменения курсовых разниц показатель увеличился на 8,2%.
То-10 компаний по сумме выплаченных дивидендов во втором квартале выглядит так:
HSBC (банк, Великобритания).
Nestle (производитель продуктов питания, Швейцария).
China Mobile (телекоммуникационная компания, Китай).
Mercedes-Benz Group (автопроизводитель, Германия).
Allianz (страховая компания, Германия).
BNP Parisbank (банк, Франция).
Microsoft (разработчик ПО, США).
Stellantis (автопроизводитель, Нидерланды).
Sanofi (фармацевтическая компания, Франция).
Axa (страховая компания, Франция).
За год топ-10 не сильно изменился: из списка выпал немецкий автопроизводитель BMW, добавился нидерландский автоконсорциум Stellantis, созданный в результате слияния Fiat Chrysler Automobiles (FCA) с французской компанией Groupe PSA (Peugeot Société Anonyme) и владеющий такими автобрендами, как Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot
Больше всего дивидендов во втором квартале выплатили европейские (без учета Великобритании) компании — $204,6 млрд, в общей сумме они выросли на 7,7% по сравнению со вторым кварталом 2023 года. Рекордные дивиденды были выплачены во Франции, Италии, Швейцарии и Испании.
Дивиденды в США подскочили на 8,6%, из которых 3,6 процентных пункта были внесены теми, кто платил их впервые, в том числе американскими компаниями Alphabet и Meta (признана в России экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей соцсети Facebook и Instagram.
Инвесторы в Японии получили рекордные дивиденды в иенах, но слабый обменный курс препятствовал росту в долларах. В Азиатско-Тихоокеанском регионе выплаты остались на прежнем уровне из-за спада в Австралии и отсутствия прогресса в Гонконге, что компенсировало рост в других странах.
В исследовании указано, что 92% компаний по всему миру увеличили дивиденды или оставили их на прежнем уровне. Компания Janus Henderson Investors прогнозирует, что объем выплаченных дивидендов в 2024 году вырастет на 6,4% в годовом исчислении, до $1,74 трлн. Прогноз улучшен, ранее рост прогнозировался только на 5%.