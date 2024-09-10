Каким будет курс рубля 11 сентября 2024: прогноз эксперта

Индекс Мосбиржи начал сегодняшние торги в плюсе, однако покупатели быстро утратили инициативу, во второй половине дня нисходящая коррекция набрала обороты, поводом к чему стал спад нефтяных цен ниже $70. Слабость рубля сдерживала продажи.
Данные по торговому балансу КНР за август вышли неоднозначными: экспорт вырос больше, чем ожидалось. А вот импорт не дотянул до прогнозов, что в очередной раз вызывает вопросы касательно состояния внутреннего спроса в китайской экономике.
Инвесторы на западных рынках проявляют осторожность в преддверии выхода ключевой статистики в США — в среду будет опубликован августовский ИПЦ. Результаты, отличные от консенсус-прогноза, могут вызвать волну волатильности на рынках. В этот день Росстат также представит данные по темпам роста потребительских цен. Информация привлечет особое внимание, учитывая приближение заседания ЦБ по ключевой ставке.
Прогноз по индексу Мосбиржи на среду — 2625−2750 п.
Рубль сегодня продолжал сдавать позиции, юань сходил к 12,75, официальный курс рубля к доллару повышен ЦБ до 91,11. По всей видимости, на рубль давит, с одной стороны, спад экспортной выручки в результате снижения цен на нефть в июле-августе, с другой — восстановление спроса на инвалюту со стороны импортеров по мере налаживания альтернативных денежно-товарных каналов. Жесткий курс ДКП сдерживает девальвационный импульс. Завтрашние данные по инфляции в США могут оказать влияние на доллар и поведение сырьевых цен. В середине недели юань-рубль на Мосбирже может двигаться в пределах 12,4−12,8, доллар может подобраться ближе к 92 рублям.
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