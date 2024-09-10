Каким будет курс рубля 11 сентября 2024: прогноз эксперта

Рубль сегодня продолжал сдавать позиции, юань сходил к 12,75, официальный курс рубля к доллару повышен ЦБ до 91,11. По всей видимости, на рубль давит, с одной стороны, спад экспортной выручки в результате снижения цен на нефть в июле-августе, с другой — восстановление спроса на инвалюту со стороны импортеров по мере налаживания альтернативных денежно-товарных каналов. Жесткий курс ДКП сдерживает девальвационный импульс. Завтрашние данные по инфляции в США могут оказать влияние на доллар и поведение сырьевых цен. В середине недели юань-рубль на Мосбирже может двигаться в пределах 12,4−12,8, доллар может подобраться ближе к 92 рублям.