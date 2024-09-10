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Каким будет курс рубля 11 сентября 2024: прогноз эксперта

Самые свежие данные и прогнозы курса рубля 11 сентября в 2024 году. Вместе с экспертом по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александром Шепелевым рассказываем об актуальном курсе российского рубля к доллару и другим валютам на бирже или в банке.

Александр Шепелев
эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций»
Источник: Reuters

Индекс Мосбиржи начал сегодняшние торги в плюсе, однако покупатели быстро утратили инициативу, во второй половине дня нисходящая коррекция набрала обороты, поводом к чему стал спад нефтяных цен ниже $70. Слабость рубля сдерживала продажи.

Данные по торговому балансу КНР за август вышли неоднозначными: экспорт вырос больше, чем ожидалось. А вот импорт не дотянул до прогнозов, что в очередной раз вызывает вопросы касательно состояния внутреннего спроса в китайской экономике.

Инвесторы на западных рынках проявляют осторожность в преддверии выхода ключевой статистики в США — в среду будет опубликован августовский ИПЦ. Результаты, отличные от консенсус-прогноза, могут вызвать волну волатильности на рынках. В этот день Росстат также представит данные по темпам роста потребительских цен. Информация привлечет особое внимание, учитывая приближение заседания ЦБ по ключевой ставке.

Аэрофлот завтра опубликует операционные результаты за август 2024 г. Акционеры Диасофта и Фосагро на собраниях рассмотрят вопрос утверждения дивидендов.

Прогноз по индексу Мосбиржи на среду — 2625−2750 п.

Рубль сегодня продолжал сдавать позиции, юань сходил к 12,75, официальный курс рубля к доллару повышен ЦБ до 91,11. По всей видимости, на рубль давит, с одной стороны, спад экспортной выручки в результате снижения цен на нефть в июле-августе, с другой — восстановление спроса на инвалюту со стороны импортеров по мере налаживания альтернативных денежно-товарных каналов. Жесткий курс ДКП сдерживает девальвационный импульс. Завтрашние данные по инфляции в США могут оказать влияние на доллар и поведение сырьевых цен. В середине недели юань-рубль на Мосбирже может двигаться в пределах 12,4−12,8, доллар может подобраться ближе к 92 рублям.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией»