Эксперты объяснили, в каких случаях лучше открывать валютные вклады

Такие вклады могут быть интересны преимущественно состоятельным клиентам для диверсификации своих сбережений, — считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич. При этом, как он отметил, курс юаня к доллару относительно стабилен, а курс дирхама вообще привязан к стоимости доллара, в результате чего эти валюты вполне могут использоваться в качестве альтернативы доллару и евро для защиты сбережений от валютного риска. «Курс рупии при этом не отличается такой устойчивостью: за последние 5 лет рупия ослабла к доллару на 20% — примерно по 4% в год», — уточнил он.