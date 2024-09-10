Эксперты объяснили, в каких случаях лучше открывать валютные вклады

Сбербанк начал предоставлять россиянам вклад в новой валюте — в индийских рупиях. Максимальная ставка по нему составит 3,56% годовых с учетом капитализации процентов при условии открытия депозита на 1 год на сумму не менее 100 тыс. индийских рупий (1,2 тыс. долларов или около 108 тыс. рублей).
Открыть вклад можно без покупки рупий. Для этого достаточно перевести деньги со счета или карты в рублях или другой валюте. Но снять наличные с этого вклада можно только в рублях.
Почему Сбер ввел вклады в рупиях
Юаневые вклады появились первыми в России в качестве альтернативы вкладам в долларах и евро. Затем банки стали предлагать вклады в дирхамах ОАЭ. Это происходило по мере роста торговли, денежных расчетов с этими странами. Объемы торговли РФ с КНР и Индией обновляют рекорды, поэтому в России валюта этих стран уже не редкость.
Такие вклады могут быть интересны преимущественно состоятельным клиентам для диверсификации своих сбережений, — считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич. При этом, как он отметил, курс юаня к доллару относительно стабилен, а курс дирхама вообще привязан к стоимости доллара, в результате чего эти валюты вполне могут использоваться в качестве альтернативы доллару и евро для защиты сбережений от валютного риска. «Курс рупии при этом не отличается такой устойчивостью: за последние 5 лет рупия ослабла к доллару на 20% — примерно по 4% в год», — уточнил он.
Вклады в альтернативных валютах, как правило, используют для диверсификации личных сбережений, подтверждает главный аналитик Совкомбанка Анна Землянова. Например, сейчас граждане активно открывают депозиты в юанях как защиту от ослабления курса национальной валюты.
«Если говорить про рупии, то здесь есть валютный риск, так как курс рупии к доллару нестабилен, имеет тенденцию к ослаблению. При этом ставки по такому вкладу сейчас сильно ниже (максимальная ставка на год — 3,56%), чем по рублевым вкладам», — пояснила она.
В целом, как отметила эксперт, интерес населения к валютным вкладам продолжает снижаться, доля валютных вкладов населения продолжает падать. В июле 2024 года валютизация вкладов физлиц сократилась до 7,3%, а до 2022 года доля валютных вкладов находилась в районе 20%.
Вклады в альтернативных валютах могут использоваться для диверсификации портфеля сбережений в период высокой волатильности, согласен эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк. Помимо вкладов в дирхамах, юанях, рупиях на российском рынке из дружественных валют он отметил вклады в гонконгских долларах и тенге.
Евгений Миронюк привел ряд причин для выбора конкретных валют:
- получение дохода в этих валютах, например, переводом из-за рубежа или наличными;
- траты в этих валютах, в том числе перевод родственникам/знакомым;
- предпринимательская деятельность с расчетами в определенных валютах.
Какие новые валюты возможны?
Появление вкладов в новых валютах связано с объемами торговли со странами, валюты которых могут быть использованы не только для расчетов, но и для сбережений.
Но, по мнению Анны Земляновой, возможности для появления вкладов в новых валютах сильно ограничены. «Основные валюты в расчетах по экспорту и импорту — рубль, юань, в меньшей доле — евро и доллар», — отметила она. На долю прочих валют приходится порядка 1%, по данным ЦБ РФ.
«Чем меньше доля валюты в торговых расчетах, тем меньше вероятность, что эта валюта окажется на руках у населения, и соответственно, ниже потребность в открытии таких вкладов», — пояснила Анна Землянова.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».