Олбани
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт рассказала об индексации зарплат россиян осенью

Повышение зарплат в 5,1% получат 2 млн россиян осенью. Об этом 10 сентября сообщила доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управления человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Источник: Freepik

«Индексация необходима для защиты работающих от инфляции. Это предусмотрено ст. 134 Трудового Кодекса: в связи с ростом потребительских цен работодатель обязан индексировать заработную плату», — сказала она в интервью с агентством «Прайм».

Иванова-Швец также отметила, что повышение коснется работников образовательной, медицинской и научной сферы, служащих федеральных государственных органов и подразделений федеральных органов исполнительной власти, водителям и гражданскому персоналу воинских частей и подразделений силовых структур.

Повышение зарплаты в 5,1% с 1 октября получат те, чьим работодателем является непосредственно государство. На эту индексацию направят 359 млрд руб.

Индексация зарплат в частных компаниях, однако, будет происходить вне установленного графика, а согласно внутренним локальным документам.

Ранее, 16 августа, Минтруд РФ сообщил о повышении на 5,1% зарплат работников федучреждений. В документе за подписью Мишустина от 15 августа отмечено, что данная мера касается сотрудников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений и работников госорганов.

24 июня председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече Мишустина с членами Совфеда заявила, что подход к оплате труда сотрудников органов внутренних дел, в том числе участковых уполномоченных полиции, требует пересмотра на государственном уровне. Она отметила, что в настоящее время сотрудник полиции на должности участкового получает «абсолютно неконкурентную» заработную плату.