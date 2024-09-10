Эксперт рассказала об индексации зарплат россиян осенью

24 июня председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече Мишустина с членами Совфеда заявила, что подход к оплате труда сотрудников органов внутренних дел, в том числе участковых уполномоченных полиции, требует пересмотра на государственном уровне. Она отметила, что в настоящее время сотрудник полиции на должности участкового получает «абсолютно неконкурентную» заработную плату.