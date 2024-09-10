Эксперт рассказала об индексации зарплат россиян осенью

«Индексация необходима для защиты работающих от инфляции. Это предусмотрено ст. 134 Трудового Кодекса: в связи с ростом потребительских цен работодатель обязан индексировать заработную плату», — сказала она в интервью с агентством «Прайм».
Иванова-Швец также отметила, что повышение коснется работников образовательной, медицинской и научной сферы, служащих федеральных государственных органов и подразделений федеральных органов исполнительной власти, водителям и гражданскому персоналу воинских частей и подразделений силовых структур.
Повышение зарплаты в 5,1% с 1 октября получат те, чьим работодателем является непосредственно государство. На эту индексацию направят 359 млрд руб.
Индексация зарплат в частных компаниях, однако, будет происходить вне установленного графика, а согласно внутренним локальным документам.
Ранее, 16 августа, Минтруд РФ сообщил о повышении на 5,1% зарплат работников федучреждений. В документе за подписью Мишустина от 15 августа отмечено, что данная мера касается сотрудников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений и работников госорганов.
24 июня председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече Мишустина с членами Совфеда заявила, что подход к оплате труда сотрудников органов внутренних дел, в том числе участковых уполномоченных полиции, требует пересмотра на государственном уровне. Она отметила, что в настоящее время сотрудник полиции на должности участкового получает «абсолютно неконкурентную» заработную плату.