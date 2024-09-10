Борщ для путешественников подорожал на 16,7% в 2024 году

Больше всего за год подорожали пицца «Пеперони» (на 29%), шаурма (на 20%) и удон с морепродуктами (на 20%). Суп-лапша, которая считается вторым по полярности блюдом у путешественников, подорожала на 17,6%, картофельное пюре — на 16,7%. Цена роллов «Калифорния» и «Филадельфия» увеличилась почти на 13%, салат «Цезарь» подорожал на 17,6%, пельмени — на 16,7%.