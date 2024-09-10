Борщ для путешественников подорожал на 16,7% в 2024 году

Больше всего за год подорожали пицца «Пеперони» (на 29%), шаурма (на 20%) и удон с морепродуктами (на 20%). Суп-лапша, которая считается вторым по полярности блюдом у путешественников, подорожала на 17,6%, картофельное пюре — на 16,7%. Цена роллов «Калифорния» и «Филадельфия» увеличилась почти на 13%, салат «Цезарь» подорожал на 17,6%, пельмени — на 16,7%.
По данным сервиса, средний чек за заказ летом составил 1773 ₽, что на 14,6% больше, чем летом 2023 года.
Минувшим летом россияне также часто заказывали в поездку комбо-наборы. Самый популярный сет — русская кухня (суп, второе, салат и напиток) подорожал на 18,8%, итальянское комбо («Пеперони», картофель фри, газировка) — на 25%, японский набор (роллы «Филадельфия», темпура и суп мисо) — на 12,5%, VIP-набор (пекинский цыпленок, люля из курицы с тигровыми креветками, овощи гриль с бальзамическим дрессингом) — на 14,8%. Комбо «народное» из шаурмы, бургера и колы подорожало на 17,7%.
Сервис «ЕдуЕм» — крупнейший в России сервис доставки еды в поезд и заказа еды в самолет. Работает с 2018 года и охватывает более 100 городов России, резидент «Сколково».
Сервис изучил аналитику по заказам российских путешественников в период с 1 июня по 31 августа 2024 года.
Самыми частыми заказчиками еды летом 2024 года стали пассажиры «приморских» поездов. Так, на пассажиров поезда Москва — Адлер пришлось 18% заказов от общего числа, Москва — Анапа — 17%, Москва — Симферополь — 15%. Чаще всего еду заказывают семьи с ребенком. Реже всего заказы поступают от мужчин, путешествующих с ребенком в одиночку.
Ранее сообщалось, что россияне, путешествующие в поездах и самолетах, чаще всего в 2024 году заказывали борщ с салом и пиццу «Пеперони».