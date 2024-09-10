Больше 200 банков в России до сих пор подключены к SWIFT

«В России до сих пор больше 200 банков подключены к SWIFT», — сказал Маслов на ПЛАС-форуме «Платежный бизнес и денежное обращение».
При этом он подчеркнул, что система международных платежей в настоящее время фрагментирована. Перечисляя фрагменты этой системы, он отметил, в частности, бартер, который «уже начинает применяться», а также неттинг, при котором «игроки пытаются использовать встречные потоки».
«Система международных расчетов… фрагментирована, состоит из разных кусочков, разным игрокам в разных ситуациях подходят разные варианты, иногда один и тот же игрок в какой-то момент использует один вариант, для других расчетов — другой вариант… Мы движемся все-таки к более сложному миру, когда действительно будет несколько вариантов инструментов, подходов и нужно будет хорошо ориентироваться в этом мире», — заключил Маслов.
Несколько лет назад SWIFT была главной системой для обработки платежей — через нее проходили почти все банковские операции в мире. Однако в 2014 году, когда западные страны впервые пригрозили отключить Россию от системы, крупные страны стали создавать альтернативы. В России появилась Система передачи финансовых сообщений (СПФС), в Китае — Система трансграничных межбанковских платежей (CIPS). Есть собственная система для переводов и в Индии.