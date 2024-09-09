За лето россияне купили рекордный с 2017 года объем игристого

Тихих вин в России в абсолютном выражении производится и продается значительно больше, чем игристых, но у них показатели в этом году не выросли, и даже немного снизились. По данным Росалкогольтабакконтроля, розничные продажи этой категории за лето 2024 года составили чуть более 15 млн дал — на 1,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Производство внутри страны также сократилось на 1,3% — до 8 млн дал.