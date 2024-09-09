Венгерская MOL договорилась о поставках нефти по «Дружбе»

О том, что MOL готова принять на себя ответственность за исполнение транзита по новой схеме, стало известно в конце августа. По словам главы канцелярии премьера Венгрии Гергея Гуйяша, ЛУКОЙЛ будет передавать нефть MOL на российско-украинской границе. При этом он указал, что из-за изменения схемы поставок венгерской стороне придется нести дополнительные расходы в $1,5 за баррель за страховые риски.