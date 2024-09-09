Венгерская MOL договорилась о поставках нефти по «Дружбе»

Поиск альтернативных путей поставок нефти из России начался после того, как в июне Украина запретила транспортировку нефти ЛУКОЙЛа по ее трубопроводам. В результате НПЗ MOL в Словакии и Венгрии оказались под угрозой снижения нефтепереработки. До украинских санкций ЛУКОЙЛ обеспечивал более 40% российских поставок на НПЗ в Венгрии и Словакии по южной ветке «Дружбы».
«Новая договоренность обеспечивает устойчивое решение для транспортировки сырой нефти по трубопроводу “Дружба”. Я считаю это большим достижением, поскольку оно позволяет MOL продолжать использовать наиболее эффективную и надежную технологию переработки нефти на нефтеперерабатывающих заводах в Венгрии и Словакии и, в конечном счете, способствует обеспечению надежности поставок в обе страны», — прокомментировал исполнительный вице-президент MOL Габриэль Сабо.
О том, что MOL готова принять на себя ответственность за исполнение транзита по новой схеме, стало известно в конце августа. По словам главы канцелярии премьера Венгрии Гергея Гуйяша, ЛУКОЙЛ будет передавать нефть MOL на российско-украинской границе. При этом он указал, что из-за изменения схемы поставок венгерской стороне придется нести дополнительные расходы в $1,5 за баррель за страховые риски.
У нефтепровода «Дружба» две ветки: северная и южная. Южная ветка, которая проходит через Украину, обеспечивает поставки российской нефти в Венгрию, Чехию и Словакию. Северная проходит через Белоруссию, Польшу и Германию, поставки по ней заблокированы с лета 2023 года из-за санкций.