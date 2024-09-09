В РФ предложили создать сеть плавучих заправок для маломерных судов

«Сейчас, в достаточно активный теплый сезон, вопрос речного малотоннажного транспорта весьма актуален. И действительно, для заправки людям приходится идти на ухищрения — хранить и перемещать (не всегда безопасным способом) топливо в канистрах. И инфраструктуры правда не хватает. Решить данный вопрос можно было бы путем установки на сезон мобильных заправок или заправок контейнерного типа», — подчеркнул президент Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов.