В августе все 50 акций в составе индекса Мосбиржи упали в цене

В августе в составе индекса Мосбиржи не оказалось ни одной акции, которая бы не упала в цене. Об этом говорится в сентябрьской стратегии «Навигатор по рынку» от аналитиков «Цифра брокер» (есть в распоряжении «РБК Инвестиций»). Всего в базу расчета индекса входят 50 бумаг.
В брокерской компании отметили, что из отраслевых индексов с начала года положительную динамику показывает только индекс информационных технологий, в то время как в составе индекса Мосбиржи (IMOEX) в плюсе акции только семи эмитентов, в том числе акции банка «Санкт-Петербург», «Аэрофлота» и X5 Group.
В августе индекс Мосбиржи показал снижение по итогам четвертого месяца подряд. В «Цифра брокер» отметили, что за новейшую историю российского фондового рынка падения индекса продолжительностью четыре и более месяцев подряд наблюдались только в 2008 и 2022 годах.
«Обнадеживает то, что в этих эпизодах индекс терял более половины от достигнутых перед падением уровней, но затем переходил к многомесячному восстановлению», — пояснили аналитики.
Около половины эмитентов в составе индекса Мосбиржи в августе опубликовали результаты за второй квартал и первое полугодие 2024 года. 12 из 21 компании вне банковского сектора сообщили о падении чистой прибыли во втором квартале по сравнению с уровнем первого квартала, отметили эксперты. Медианное снижение чистой прибыли составило 21% во втором квартале по сравнению с тем же периодом прошлого года и 24% по сравнению с предыдущим кварталом, посчитали аналитики.
Чистый долг во втором квартале текущего года увеличился у 15 компаний из 23 вне банковского сектора. Медианное отношение чистый долг/EBITDA на конец второго квартала осталось на уровне прошлого года, составив 1,13х, в то время как в первом квартале показатель был на уровне 1,06х, заключили эксперты «Цифра брокер».
В августе, по данным ЦБ, частные инвесторы впервые с весны 2024 года стали нетто-продавцами акций, суммарная стоимость проданных ими бумаг превысила стоимость купленных активов на ₽17,9 млрд. В предыдущие три месяца частные инвесторы совершали нетто-покупки.
Августовская распродажа со стороны физических лиц стала крупнейшей с марта (в марте показатель нетто-продаж составлял ₽37 млрд). По итогам августа индекс Мосбиржи упал почти на 10%, до 2650,32 пункта. За счет продаж в августе розничные инвесторы стали нетто-продавцами акций и по итогам первых восьми месяцев 2024 года. За этот период они избавились от ценных бумаг на сумму ₽15 млрд.