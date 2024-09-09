В августе все 50 акций в составе индекса Мосбиржи упали в цене

Около половины эмитентов в составе индекса Мосбиржи в августе опубликовали результаты за второй квартал и первое полугодие 2024 года. 12 из 21 компании вне банковского сектора сообщили о падении чистой прибыли во втором квартале по сравнению с уровнем первого квартала, отметили эксперты. Медианное снижение чистой прибыли составило 21% во втором квартале по сравнению с тем же периодом прошлого года и 24% по сравнению с предыдущим кварталом, посчитали аналитики.