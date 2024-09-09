Украинцам ограничили покупки за валюту за рубежом

«Советуем банкам договориться на уровне ассоциации, чтобы основным эталоном применения лимитов было подтверждение уровней дохода клиентов, указанных в анкете. А для того, чтобы лимиты устанавливались одновременно на всем рынке, чтобы клиенты одного банка не переходили на другой. В течение следующего месяца начнем создавать реестр скомпрометированных карт, дальше реестр “неблаготворительных” торговцев», — сказал Олейник.