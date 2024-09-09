Поступления в бюджет от НДФЛ подскочили на треть

Доходы консолидированного бюджета (в него входят федеральный и региональные) от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) увеличились на треть — до 2,6 трлн за пять месяцев 2024 года. Это наибольший рост за всё время ведения статистики с 2017 года, следует из наиболее свежих данных Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ, которые изучили «Известия».