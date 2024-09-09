Названы регионы — лидеры по ситуации на рынке труда

Как отмечают аналитики, на российском рынке труда в последние два года сложились уникальные условия. Кадровый дефицит на фоне высоких темпов роста производства способствовал аномальному росту заработной платы во многих отраслях экономики. При этом ситуация характеризуется активными миграциями трудовых ресурсов из одних секторов экономики в другие, а также из одних регионов в другие, в результате чего обостряется конкуренция между соискателями как по секторальным горизонтам, так и по региональным. Более конкурентоспособными оказываются развитые регионы с экономической и технологической точек зрения.