На крупнейшем погранпереходе с КНР возникла пробка

«Мы вынуждены закладывать издержки в тарифы, что сказывается на конечном потребителе. С начала августа ставка на перевозку автотранспортом товаров из Китая в Россию выросла еще на 13%. По информации FM Logistic, за последние две недели увеличение тарифов на доставку из Китая составило около 20%», — добавил Евгений Козырев.