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На крупнейшем погранпереходе с КНР возникла пробка

На крупнейших погранпереходах с КНР «Забайкальск» и «Благовещенск — Хэйхэ» возник затор автомобильных грузов, выяснили «Известия». Фуры и автовозы ждут оформления неделю и больше. С 1 октября в РФ вырастет ставка утильсбора для авто и спецтехники, поэтому продавцы массово везут продукцию по старой цене, что и вызвало перегрузку пунктов пропуска, утверждают в отрасли.

Источник: Reuters

Образовавшиеся заторы привели к увеличению времени ожидания на границе до пяти-семи суток, хотя в штатном режиме эта процедура занимает от 12 до 24 часов, рассказали «Известиям» в транспортной компании Delko.

Как отмечает руководитель отдела логистики компании Shuttle Logistic Владимир Гамазков, увеличение заторов может привести к дефициту свободного транспорта для перевозок, оборачиваемость которого в районе МАПП растянулась с одного-двух дней до семи-десяти.

«За месяц средний срок ожидания в электронной очереди на МАПП “Забайкальск” увеличился в два раза — до 11 дней», — рассказал «Известиям» президент Ассоциации автомобильных грузоперевозчиков и экспедиторов («АвтоГрузЭкс») Вадим Филатов.

«Заторы на погранпереходах связываются с ростом поставок техники из Китая перед повышением ставок утилизационного сбора», — отметил руководитель отдела закупок по международным перевозкам FM Logistic в России Евгений Дятлов.

Порядка 70% от общего объема перевозимых через границу грузов на МАПП «Забайкальск» и «Благовещенск — Хэйхэ» составляют транспортные средства (ТС) и спецтехника, а остальное — генеральные грузы. Импортеры ввозят легковые, грузовые автомобили, автобусы, строительные машины и все виды ТС, которых потенциально касается повышение, отметил участник рынка.

Как рассказали «Известиям» в пресс-службе ФТС, много транспорта скопилось со стороны Китая, а с нашей стороны пробок нет.

Заторы на МАПП с Китаем приводят к удорожанию логистики. Задержка фур на неделю сопоставима с одной перевозкой в Китай.

«Мы вынуждены закладывать издержки в тарифы, что сказывается на конечном потребителе. С начала августа ставка на перевозку автотранспортом товаров из Китая в Россию выросла еще на 13%. По информации FM Logistic, за последние две недели увеличение тарифов на доставку из Китая составило около 20%», — добавил Евгений Козырев.