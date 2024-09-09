На крупнейшем погранпереходе с КНР возникла пробка

Образовавшиеся заторы привели к увеличению времени ожидания на границе до пяти-семи суток, хотя в штатном режиме эта процедура занимает от 12 до 24 часов, рассказали «Известиям» в транспортной компании Delko.
Как отмечает руководитель отдела логистики компании Shuttle Logistic Владимир Гамазков, увеличение заторов может привести к дефициту свободного транспорта для перевозок, оборачиваемость которого в районе МАПП растянулась с одного-двух дней до семи-десяти.
«За месяц средний срок ожидания в электронной очереди на МАПП “Забайкальск” увеличился в два раза — до 11 дней», — рассказал «Известиям» президент Ассоциации автомобильных грузоперевозчиков и экспедиторов («АвтоГрузЭкс») Вадим Филатов.
«Заторы на погранпереходах связываются с ростом поставок техники из Китая перед повышением ставок утилизационного сбора», — отметил руководитель отдела закупок по международным перевозкам FM Logistic в России Евгений Дятлов.
Порядка 70% от общего объема перевозимых через границу грузов на МАПП «Забайкальск» и «Благовещенск — Хэйхэ» составляют транспортные средства (ТС) и спецтехника, а остальное — генеральные грузы. Импортеры ввозят легковые, грузовые автомобили, автобусы, строительные машины и все виды ТС, которых потенциально касается повышение, отметил участник рынка.
Как рассказали «Известиям» в пресс-службе ФТС, много транспорта скопилось со стороны Китая, а с нашей стороны пробок нет.
Заторы на МАПП с Китаем приводят к удорожанию логистики. Задержка фур на неделю сопоставима с одной перевозкой в Китай.
«Мы вынуждены закладывать издержки в тарифы, что сказывается на конечном потребителе. С начала августа ставка на перевозку автотранспортом товаров из Китая в Россию выросла еще на 13%. По информации FM Logistic, за последние две недели увеличение тарифов на доставку из Китая составило около 20%», — добавил Евгений Козырев.