Минфин объявил о начале замещения суверенных еврооблигаций

Минфин России объявил о начале сбора заявок (оферт) от инвесторов, которые являются держателями суверенных еврооблигаций и согласны на их замещение. Об этом «РБК Инвестициям» сообщили в пресс-службе ведомства.
К замещению принимаются все находящиеся в обращении выпуски еврооблигаций Российской Федерации. Размер купонного дохода, периодичность его выплаты, срок погашения и номинальная стоимость замещающих еврооблигаций Российской Федерации будут соответствовать аналогичным условиям в отношении замещаемых евробондов.
В сообщении Минфина отмечается, что замещению подлежат еврооблигации Российской Федерации, принадлежащие лицам, которые будут их держателями на конец операционного дня 12 сентября 2024 года.
Однако суверенные евробонды, которые были приобретены у недружественных нерезидентов в период с 8 августа по 12 сентября 2024 года включительно, будут обособлены российскими депозитариями. Сделки с ними станут возможны только после получения разрешений ЦБ или правкомиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.
По бумагам, которые хранятся в российских депозитариях, оферты от инвесторов, согласных на замещение, будут приниматься до 18:00 мск 14 ноября 2024 года. Оферты следует направлять в депозитарии.
Если суверенные еврооблигации учитываются в иностранных депозитариях, то замещение будет проведено через переуступку прав — держатель передает все права по евробондам Минфину России, а ведомство их замещает. Оферты по таким бумагам следует направлять в Национальный расчетный депозитарий (НРД) на бумажном носителе до 18:00 мск 15 октября 2024 года.
В Минфине предупреждают, что предоставленные волеизъявления (оферты) носят безотзывный характер.
Акцепты оферт Минфин сделает 5 декабря 2024 года.
В обращении находятся 13 выпусков еврооблигаций Минфина, которые подпадают под замещение: девять выпусков в долларах (общим объемом эмиссии $27,43 млрд) и четыре выпуска в евро (объемом €5,25 млрд).
Замещающие облигации — это локальные, то есть выпущенные по российскому праву и обращающиеся внутри российской инфраструктуры облигации, которые инвестор может получить взамен замещаемых евробондов. Параметры замещающей облигации аналогичны параметрам замещаемой по сроку погашения, размеру дохода, купонному расписанию и номинальной стоимости.
Президент России Владимир Путин 8 августа подписал указ об условияx замещения государственных облигаций, стоимость которых указана в иностранной валюте, перед резидентами и иностранными кредиторами.
Согласно указу, замещение суверенных еврооблигаций должно быть сделано на основании волеизъявления держателей таких бумаг с учетом ряда требований:
- процесс замещения предполагает, что держатели евробондов передают их Минфину. Тот после их получения переводит бумаги на свой счет в центральном депозитарии и передает инвесторам уже замещаемые еврооблигации (учет прав на эти бумаги осуществляется центральным депозитарием). В случае если передача евробондов невозможна из-за ограничительных действий иностранных государств, международных организаций и иностранных депозитариев, замещение еврооблигаций Российской Федерации осуществляется через уступку прав;
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- замещающие бумаги будут зачисляться на открытые в российском депозитарии счета депо держателей еврооблигаций;
- размер купонного дохода по замещающим еврооблигациям, периодичность его выплаты, срок погашения и номинальная стоимость должны соответствовать аналогичным условиям замещаемых евробондов.