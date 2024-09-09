Минфин объявил о начале замещения суверенных еврооблигаций

Однако суверенные евробонды, которые были приобретены у недружественных нерезидентов в период с 8 августа по 12 сентября 2024 года включительно, будут обособлены российскими депозитариями. Сделки с ними станут возможны только после получения разрешений ЦБ или правкомиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.