МБМ проводит форум для рестораторов

Предприниматели и те, кто планирует начать свое дело в сфере общественного питания, могут получить в МБМ бесплатные консультации более чем по сотне тем: от бухгалтерского учета и налогообложения до участия в госзакупках. Кроме этого, на портале mbm.mos.ru работают более 35 онлайн-сервисов, упрощающих ведение бизнеса. Также с февраля 2023 года запущен медийный проект «Малый бизнес — большие истории». Предприниматели, получившие поддержку МБМ, рассказывают о своем деле и достижениях с помощью ресурсов учреждения, а также ведущих федеральных и региональных СМИ.