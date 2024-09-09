МБМ проводит форум для рестораторов

Участники мероприятия узнают, как привлекать клиентов в заведения общепита и удерживать их, преодолевать кадровый дефицит и работать с персоналом, а также развивать бизнес по франшизе.
Деловую программу форума откроет сессия «Кофейный бизнес с большими амбициями». Управляющий партнер Stars Coffee Эрнесто Гонсалес поделится опытом ребрендинга крупной сети в сжатые сроки, включая формирование управленческой команды и поиск альтернативных поставщиков. Основатель сети кофеен One Price Coffee Сергей Румянцев расскажет о стратегии масштабирования бизнеса.
На сессии «Ресторанный бизнес Москвы» ожидаются выступления рестораторов и экспертов отрасли, посвященные маркетингу и продвижению, этапам развития успешного ресторана. Среди спикеров — операционный директор сети «Кулинарная лавка братьев Караваевых» Дарья Ерохина, которая поделится опытом создания современных кафе-кулинарий. Ресторатор председатель Координационного совета Федерации рестораторов и отельеров, общественный уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса г. Москвы Сергей Миронов расскажет про особенности ведения ресторанного бизнеса под собственным брендом и по франшизе. Основатель технологической мастерской по проектированию кухонь для общепита ITMRB Роман Буняков объяснит, как организовать эргономичное пространство внутри заведения.
Слушатели сессии «Франчайзинг сегодня: сложности и пути решения» узнают об особенностях франшизы как инструмента масштабирования бизнеса, как создать и развить успешную сеть в России и за рубежом, а также как продвигать и продавать франшизу. Среди спикеров сессии — ресторатор Алексей Аюпов, который расскажет, как ему удалось создать федеральную сеть заведений и стать франчайзером, начав бизнес с киоска с мидиями на набережной в Сочи. Генеральный директор проектов «Сыроварня» Наталья Бикбаева объяснит, как создать финансовую модель, учитывая все статьи расходов.
Форум пройдет с 11:00 до 18:00 в «Цифровом деловом пространстве», расположенном по адресу: улица Покровка, дом 47. Участие в мероприятии бесплатное, доступно по предварительной регистрации на портале МБМ.
Предприниматели и те, кто планирует начать свое дело в сфере общественного питания, могут получить в МБМ бесплатные консультации более чем по сотне тем: от бухгалтерского учета и налогообложения до участия в госзакупках. Кроме этого, на портале mbm.mos.ru работают более 35 онлайн-сервисов, упрощающих ведение бизнеса. Также с февраля 2023 года запущен медийный проект «Малый бизнес — большие истории». Предприниматели, получившие поддержку МБМ, рассказывают о своем деле и достижениях с помощью ресурсов учреждения, а также ведущих федеральных и региональных СМИ.
Поддержка предпринимателей осуществляется в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
Справка
ГБУ «Малый бизнес Москвы» (МБМ) помогает людям открывать и развивать свое дело в Москве. В центрах услуг для бизнеса каждый может узнать о финансовых и нефинансовых мерах государственной поддержки.
Для предпринимателей проводятся бесплатные образовательные и деловые мероприятия — форумы, семинары, тренинги, конференции, которые помогают повысить профессиональные компетенции и найти единомышленников.
Получить консультацию по вопросам открытия и ведения бизнеса в Москве и более подробно узнать об актуальных мерах поддержки предпринимателей в столице можно на сайте МБМ: mbm.mos.ru и по телефону:
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