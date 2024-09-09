Индекс ОФЗ поднялся выше 105 пунктов впервые с 22 августа

«Полагаем, что ЦБ может подождать с повышением ставки в сентябре, учитывая неопределенность траектории инфляции и скорости охлаждения экономики», — отметил ранее управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич. Однако он считает, что полагаться на устойчивый разворот денежно-кредитной политики и рынка ОФЗ пока преждевременно.