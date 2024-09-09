Индекс ОФЗ поднялся выше 105 пунктов впервые с 22 августа

Индекс государственных облигаций Московской биржи (RGBI) поднялся на 0,57%, до 105,43 пункта. Последний раз выше 105 пунктов бенчмарк поднимался 22 августа 2024 года.
К 10:08 мск рост замедлился до 0,41%, индекс скорректировался до 105,26 пункта.
«Полагаем, что ЦБ может подождать с повышением ставки в сентябре, учитывая неопределенность траектории инфляции и скорости охлаждения экономики», — отметил ранее управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич. Однако он считает, что полагаться на устойчивый разворот денежно-кредитной политики и рынка ОФЗ пока преждевременно.
Аналитики, опрошенные РБК, предсказали сохранение ставки на текущем уровне, несмотря на жесткие сигналы ЦБ. Большинство опрошенных экспертов полагает, что Центробанк на заседании в пятницу, 13 сентября, сохранит ключевую ставку в размере 18% годовых. При этом более трети опрошенных допускают повышение ставки до 19 или 20%.
Сохранение ключевой ставки в размере 18% в сентябре не означает, что такой она останется до конца года. Часть участников консенсус-прогноза РБК не исключают, что Банк России вернется к ужесточению денежно-кредитной политики в октябре.
Сейчас ставка Банка России находится на уровне 18%. На предыдущем заседании регулятор принял решение повысить ставку на 200 базисных пунктов — с 16% до 18%. В пресс-релизе по итогам решения по ставке в июле регулятор отметил, что «будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях».
Аналитики предсказали сохранение ставки, несмотря на жесткие сигналы ЦБ.
По мнению аналитиков Промсвязьбанка, коррекционное восстановление котировок ОФЗ, вероятно, продолжится, но на полноценное ралли вряд ли стоит рассчитывать. Политика регулятора будет оставаться жесткой и ставки вблизи текущего уровня, вероятно, будут сохраняться продолжительное время, считает Дмитрий Грицкевич.
Эксперты «БКС Мир инвестиций» считают, что пауза в повышении ключевой ставки на ближайшем заседании ЦБ в сентябре позволит переоценить бумаги: для индекса Мосбиржи откроется перспектива прорыва среднесрочного нисходящего тренда (в области 2750 пунктов), а индикатор гособлигаций RGBI может даже направиться к максимумам августа, допускают эксперты.
Основную часть облигационного портфеля в банке рекомендуют сохранять в корпоративных флоатерах (облигациях с плавающим купоном). По мнению Дмитрия Грицкевича, сейчас покупка длинных ОФЗ на текущем рынке — это спекулятивная идея с соответствующим ограниченным лимитом.