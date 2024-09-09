Индекс Мосбиржи, дивиденды «Яндекса» и цены на нефть: дайджест

Индекс Мосбиржи
Индекс Мосбиржи в пятницу, 6 сентября, по итогам основной торговой сессии прибавил 0,07%, до 2623,37 пункта. Индекс IMOEX2, который показывает динамику рынка в том числе на вечерней сессии, закрылся чуть выше — на отметке 2639,35 пункта. Долларовый индекс РТС в понедельник по итогам основной торговой сессии снизился на 0,06%, до 920,06 пункта.
Наибольший рост в составе индекса Мосбиржи по итогам торгов 6 сентября показали расписки «Русагро» (+5,53%), «Совкомфлота» (+3,09%), ВК (+3,01%), АЛРОСА (+2,94%), МКБ (+2,87%) Сильнее всего снизились бумаги «Сегежи» (-6,33%), обыкновенные акции «Мечела» (-1,96%), «Европлана» (-1,53%), привилегированные акции «Мечела» (-1,26%), акции «Газпрома» (-0,61%).
По словам эксперта «БКС Мир инвестиций» Михаила Зельцера, положительная динамика российского рынка на фоне сильного падения мировых рынков и сырьевых площадок несколько обнадеживает. Зельцер отмечает, что в пятницу обороты торгов снизились почти вполовину относительно среднедневных метрик ликвидности, до ₽66 млрд. Волатильность также была пониженной, дневная амплитуда колебаний рынка сократилась до 1,5%.
«С одной стороны, рынок после тотального обвала очутился на годовом дне, перепродан и у важных поддержек, и игроки на понижение закономерно сокращают активность. С другой — многолетние минимумы бумаг привлекают инвесторов на покупку акций под перспективу, а это купирует негативный фактор навеса предложения с внешнего контура», — полагает он.
На этой неделе рынки будут ждать решения ЦБ по ставке. Согласно мнению большинства участников консенсус-прогноза РБК, регулятор сохранит ключевую ставку на уровне 18% годовых.
Руководитель направления аналитики «Альфа-Инвестиций» Василий Карпунин считает, что до заседания ЦБ рынок будет торговаться в боковике 2540−2670 пунктов по индексу Мосбиржи. При этом эксперты не исключают повышенной волатильности на рынке. По мнению аналитика ИК «ВЕЛЕС Капитал» Елены Кожуховой, индекс Мосбиржи перед пятничным заседанием может опуститься ниже 2500 пунктов. Ведущий аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева также полагает, что на рынке акций будет сохраняться турбулентность.
Дивиденды «Яндекса»
В понедельник, 9 сентября, запланировано собрание акционеров «Яндекса», среди вопросов на повестке — дивиденды за первое полугодие.
Совет директоров рекомендовал выплатить первые в истории компании дивиденды в размере ₽80 на акцию. По цене закрытия торгов в пятницу, 6 сентября, это дает доходность в размере 2,15%. Последний день для покупки акций «Яндекса» под дивиденды — 19 сентября. В будущем компания планирует платить дивиденды на полугодовой основе.
Цены на нефть
По итогам торгов в пятницу, 6 сентября, стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на бирже ICE Futures снизилась на 2,24%, до $71,06 за баррель. В ходе торгов цены на нефть впервые с марта 2023 года падали ниже $71 за баррель.
Котировки пошли вниз после выхода более слабых, чем ожидалось, данных по рынку, отметил Reuters. В Mizuho указали, что отчет по занятости дал основания полагать, что экономика США идет на спад. Кроме того, давление на нефтяные цены продолжают оказывать опасения относительно спроса в Китае и новости о возможном урегулировании ситуации в Ливии.
«Ни недельные данные о более сильном, чем ожидалось, снижении коммерческих запасов нефти в США, ни решение ОПЕК+ отложить на два месяца запланированное на октябрь увеличение нефтедобычи не смогли удержать от снижения цены на нефть», — прокомментировала Наталия Пырьева.
Утром в понедельник, 9 сентября, цены на нефть в моменте выросли на 1,06%, до $71,82 за баррель.
Михаил Зельцер отметил, что на рынке отскок к $72 за баррель, а на отметке $72,7, где ранее была декабрьская техническая поддержка, расположен теперь уровень сопротивления.
Курсы валют
Публикуем наиболее выгодные курсы валют в обменниках Москвы на 08:20 мск по данным сервисов «Банки.ру» и «Рынок наличной валюты».
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
- Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская Застава», «Отрадное»): купить доллары можно по ₽90, продать — по ₽89,03;
- Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить доллары можно по ₽90,25, продать — по ₽89,4.
Самые дешевые евро:
- Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская Застава», «Отрадное»): купить евро можно по ₽100,25, продать — по ₽98,97;
- Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить евро можно по ₽100,35, продать — по ₽99,5.
Самые дешевые юани:
- Трансстройбанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить юани можно по ₽13,3, продать — по ₽12;
- Норвик Банк (ст. м. «Маяковская», «Павелецкая», «Баррикадная»): купить юани можно по ₽13,5, продать — по ₽13.
Корпоративные события
«Яндекс»: ВОСА, в повестке — утверждение первых дивидендов и увеличение уставного капитала путем дополнительного размещения акций по закрытой подписке.
HeadHunter: заканчивается оферта на обмен акций кипрской HeadHunter Group Plc на бумаги МКПАО «Хэдхантер».
Последний день для покупки акций под дивиденды.
Доходность указана по цене закрытия торгов 6 сентября.
«Северсталь»: дивиденды на каждую акцию — ₽31,06. Доходность — 2,5%. Дата выплаты — 24 сентября.
Другие важные события
Россия: баланс бюджета в августе — 17:00 мск.
Как завершилась предыдущая торговая сессия.
Индекс Мосбиржи: 2623,37 (+0,07%).
Индекс РТС: 920,06 (-0,06%).
S&P 500: 5408,42 (-1,73%).
Dow Jones Industrial Average: 40 345,41 (-1,01).
NASDAQ Composite: 16 690,83 (-2,55%).