Индекс Мосбиржи, дивиденды «Яндекса» и цены на нефть: дайджест

Руководитель направления аналитики «Альфа-Инвестиций» Василий Карпунин считает, что до заседания ЦБ рынок будет торговаться в боковике 2540−2670 пунктов по индексу Мосбиржи. При этом эксперты не исключают повышенной волатильности на рынке. По мнению аналитика ИК «ВЕЛЕС Капитал» Елены Кожуховой, индекс Мосбиржи перед пятничным заседанием может опуститься ниже 2500 пунктов. Ведущий аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева также полагает, что на рынке акций будет сохраняться турбулентность.