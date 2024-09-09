ЕС может прекратить существование, предупредил экс-глава ЕЦБ

«В Европе с начала века замедляется экономический рост, снижается производительность, по разным показателям между США и ЕС растет разрыв в ВВП и доходах населения… ЕС выигрывал от благоприятной глобальной среды… Зонтик безопасности США освободил оборонные бюджеты для расходов на другие приоритеты. В мире стабильной геополитики у нас не было причин беспокоиться о растущей зависимости от стран, которые, как мы ожидали, останутся нашими партнерами», — указывается в документе.
Там констатировали, что потрясения последних лет, конкуренция с Китаем, смещение интересов США привели к проблемам в европейской экономике. «Европа внезапно потеряла своего самого важного поставщика энергии — Россию… Европа в значительной степени упустила цифровую революцию и принесенный ей рост производительности», — указал автор доклада.
Драги утверждает, что «ЕС вступает в новый период своей истории, в котором экономический рост не будет поддерживаться ростом населения». «К 2040 году, по прогнозам, рабочая сила будет сокращаться почти на 2 миллиона работников в год, придется больше полагаться на производительность», — поясняет он.
«Если Европа не сможет стать более производительной, нам придется выбирать: мы не сможем сразу быть лидером в новых технологиях, маяком климатического перехода и независимым игроком на мировой арене. Мы не сможем финансировать нашу социальную модель. Нам придется сократить некоторые, если не все, наши амбиции. Это экзистенциальный вызов… Если Европа перестанет предоставлять основные ценности (процветание, равенство, свобода, мир, демократия в устойчивой среде) и гарантии населению… она потеряет смысл своего существования», — говорится в докладе.
В числе мер повышения конкурентоспособности ЕС предлагается «кардинально переориентировать свои коллективные усилия на сокращение инновационного разрыва с США и Китаем, особенно в передовых технологиях», а также пересмотреть и скорректировать планы по «зеленому переходу».