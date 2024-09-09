ЕС может прекратить существование, предупредил экс-глава ЕЦБ

«Если Европа не сможет стать более производительной, нам придется выбирать: мы не сможем сразу быть лидером в новых технологиях, маяком климатического перехода и независимым игроком на мировой арене. Мы не сможем финансировать нашу социальную модель. Нам придется сократить некоторые, если не все, наши амбиции. Это экзистенциальный вызов… Если Европа перестанет предоставлять основные ценности (процветание, равенство, свобода, мир, демократия в устойчивой среде) и гарантии населению… она потеряет смысл своего существования», — говорится в докладе.